Bund-Länder-Beratungen zu Corona und Flüchtlingen

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Bundesländer sind am Donnerstag zu Beratungen über aktuelle Krisen zusammengekommen. Bei der Videokonferenz geht es unter anderem um die geplanten Lockerungen der Coronaauflagen. An der geplanten Abschaffung aller einschneidenden Schutzmaßnahmen zum 20. März gibt es harsche Kritik aus den Ländern. Ein weiteres Thema sind die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Ministerpräsidenten fordern vom Bund eine angemessene Beteiligung an den Kosten für deren Versorgung und Unterbringung. (dpa/jW)