Schlag gegen Raketenlager

Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS Ziviles Objekt als Militärquartier: Schule in Merefa nach einem russischen Luftschlag (17.3.2022)

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag ein großes ukrainisches Munitionsdepot nahe der westukrainischen Stadt Sarny zerstört. Dabei seien auch weitreichende Raketen des Typs »Totschka-U« (NATO-Kürzel: SS21) unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine Rakete dieses Typs war Anfang der Woche über dem Stadtzentrum von Donezk explodiert und hatte insgesamt 21 Menschen getötet. Die ukrainische Seite bestätigte den Angriff auf das Depot und teilte mit, Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Am frühen Donnerstag morgen griff nach Kiewer Angaben die russische Luftwaffe die Stadt Merefa im Bezirk Charkiw an und zerstörte »eine Schule und ein Kulturhaus«. Weiter hieß es, etliche Soldaten seien verletzt worden, Zivilisten nicht. Die Ukraine gibt mit dieser Meldung zweierlei zu: erstens, dass ihr Militär zivile Objekte zu Kasernen umfunktioniert (was sie im Fall der Entbindungsstation in Mariupol bestreitet), und zweitens, dass die russischen Angriffe offenbar nicht so wahllos sind, wie es die nicht nachprüfbaren Handyvideos zerstörter Hochhäuser in Kiew oder Charkiw suggerieren sollen.

Im übrigen beanspruchte die Ukraine, ihre Truppen hätten ein russisches Armeehauptquartier angegriffen und zerstört und dabei mehrere Generäle getötet sowie etliche Flugzeuge und Hubschrauber vernichtet. Wo der Angriff stattgefunden haben soll, wurde nicht mitgeteilt. Präsidentenberater Olexij Arestowitsch dementierte auch Berichte über angebliche Zugeständnisse Kiews bei den Friedensverhandlungen mit Russland. Die Ukraine müsse in ihren Grenzen von 1991 anerkannt werden, also einschließlich der Krim und des ganzen Donbass, so Arestowitsch. Ansonsten stelle sich die Frage nach dem Sinn der gebrachten Opfer.

Am Boden stießen russische Truppen offenbar bis an die Grenze der Bezirke Cherson und Dnipro vor. Von dort sind sie nur noch 30 Kilometer von der Industriestadt Kriwij Rig (sie ist auch der Geburtsort von Präsident Wolodimir Selenskij) entfernt.

Unterdessen hat sich China westliche Aufrufe verbeten, sich den westlichen Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Die chinesische Botschaft bei der EU verbreitete eine Mitteilung, in der es hieß, China vergesse niemals, wer 1999 seine Botschaft in Jugoslawien bombardiert habe.