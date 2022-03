Uncredited/Kyodo News/dpa

Im japanischen Fukushima haben am Donnerstag die Aufräumarbeiten nach dem Beben begonnen. Fast auf den Tag genau elf Jahre nach der Tsunamikatastrophe inklusive Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima hatte am Mittwoch erneut die Erde in der Region gebebt. Der TV-Sender NHK berichtete am Donnerstag von mindestens vier Toten und Hunderten Verletzten infolge des Bebens. In der Atomruine Fukushima sei der Druck im Sicherheitsbehälter eines der drei zerstörten Reaktoren abgefallen, es seien jedoch keine erhöhten Strahlenwerte gemessen worden. (dpa/jW)