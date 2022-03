»Öcalans Ideen sind Methoden und kein Dogma«

imago images/Pacific Press Agency Solidaritätsdemonstration für die Freilassung von Abdullah Öcalan in Athen

An diesem Freitag wird die Gründung der Akademie der Demokratischen Moderne, ADM, bekanntgegeben. Was verbirgt sich hinter diesem Namen?

Die Akademie ist als Zusammenschluss von Menschen entstanden, die sich mit den Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung beschäftigen. Auch hierzulande besteht infolge der Solidarität mit dem Freiheitskampf in Kurdistan und Nordostsyrien viel Interesse an den theoretischen und praktischen Konzepten, die dahinter stehen. ADM ist der Versuch, die Ideen der Bewegung zugänglich zu machen. Das ist für uns allerdings kein Selbstzweck: Wir sehen an den Krisen, in denen wir als Menschheit stecken, dass sich sehr dringend etwas ändern muss. Weltweit kämpfen bereits Millionen Menschen für Veränderung. Wir wollen aufzeigen, wie die Ideen der kurdischen Bewegung einen Teil zur Veränderung der Welt beitragen können.

Was hat den Anstoß zur Gründung der Akademie gegeben?

Bereits seit vielen Jahren arbeiten auch Linke in Europa mit den Konzepten der kurdischen Bewegung, über die bei zahlreichen Veranstaltungen und Konferenzen diskutiert worden ist. Anstoß zur Gründung von ADM hat gegeben, dass dieser Arbeit oft ein gemeinsamer Ausdruck gefehlt hat, den wir nun unter anderem mit einer Website schaffen wollen. ADM ist dabei kein Ort, kein Gebäude, sondern eine Überzeugung, die uns verbindet: die Überzeugung, dass diese Welt anders werden kann und anders werden muss. Wir sehen uns, um mit Abdullah Öcalan zu sprechen, mit einem »Chaosintervall« konfrontiert, also mit einer Episode, in der das bestehende System in die Krise gerät und sich neue gesellschaftliche Dynamiken herausbilden. Wir sind der Meinung, dass die Geschichtsanalyse von Öcalan uns dabei helfen kann, uns in dem Chaos zu orientieren.

Inwieweit können die mit Blick auf die Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens entwickelten Überlegungen von Öcalan Linken in den imperialistischen Metropolen weiterhelfen?

Revolutionäre Bewegungen müssen sich überall auf der Welt an die jeweilige Situation anpassen. Es gibt nicht das eine Konzept, das überall gleichermaßen zum Erfolg führen wird. Im Gegenteil haben wir immer wieder erlebt, wie die zu starre Anwendung von Theorie zum Klotz am Bein wurde. Die Ideen, die Öcalan und die kurdische Bewegung entwickelt haben, sind in diesem Zusammenhang weniger als Lehre zu verstehen denn als Werkzeug. Konzepte wie das des »demokratischen Konföderalismus« oder der »demokratischen Nation« sind keine Bauanleitung für Gesellschaften, sondern eher Methoden, mit denen Gesellschaften ihre Probleme lösen können. Die Methoden können in diesem Sinne universell verwendet werden, eben weil sie Methoden sind und kein Dogma.

In welchem Verhältnis steht das Konzept der »demokratischen Moderne« zum Marxismus und zum Anarchismus?

Das Konzept der »demokratischen Moderne« hat mit dem Marxismus und dem Anarchismus gemein, dass ein klarer Klassenstandpunkt eingenommen wird, auf seiten der Ausgebeuteten und Unterdrückten. Wir stehen sowohl in der Tradition marxistischer als auch anarchistischer Bewegungen, weil wir sie als Teil der Geschichte der »demokratischen Zivilisation« begreifen. Wir sehen die Widersprüche, die es zwischen libertären und staatssozialistischen Ansätzen gibt, nicht als unüberwindbar an – auch hier lohnt sich ein Blick auf die Methodik, die in Rojava angewendet wird. Dort wird nicht negiert, dass es für einen revolutionären Prozess eine revolutionäre Avantgarde braucht. Es wird aber auch darauf hingearbeitet, dass Gesellschaft dort, wo Kommunen und Räte aufgebaut werden, ohne diese Avantgarde funktioniert.

Der 18. März ist der 151. Jahrestag der Pariser Kommune. Es ist wohl kein Zufall, dass Sie dieses Datum als Gründungstag der Akademie gewählt haben?

Nein, das Datum ist bewusst gewählt. Die Pariser Kommune war eines der zentralen Momente der letzten beiden Jahrhunderte, wenn wir uns unsere Geschichte ansehen, also die der demokratischen Kräfte. Die Kommune wurde zwar physisch niedergeschlagen, aber ihre Ideen nicht. Sie leben auch heute in unseren Kämpfen weiter.