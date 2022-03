Die Reihen schließen sich

Karina Heßland-Wissel/dpa Das Narrativ, Privatpersonen sollten »frieren für den Frieden«, wird medial weit verbreitet (Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg in Erfurt, 5.3.2022)

Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Rede am 27. Februar die Ära des neuen deutschen Militarismus einläutete, gab es im Parlament Standing Ovations. In der deutschsprachigen Medienlandschaft wurde Scholz’ »Zeitenwende« zwar weniger frenetisch aufgenommen, doch fehlt es bis auf wenige Ausnahmen an substantiellem Widerspruch zum angekündigten Rüstungsirrsinn der Ampelkoalition. Es wird über die inhaltliche Ausgestaltung des 100 Milliarden Euro umfassenden »Sondervermögens Bundeswehr« oder über die Zweiprozentvorgabe der NATO diskutiert, doch die von Scholz vorgegebene Grundrichtung wird nicht in Frage gestellt.

In einem Video für die SZ erklärt die Journalistin Laura Terberl die Notwendigkeit des Sondervermögens mit dem hohen Alter etwa der »Tornado«-Kampfjets der Bundeswehr und rechtfertigt es mit der »Invasion der russischen Armee in der Ukraine«, ohne zu erklären, wie eine hochgerüstete Armee diese Invasion hätte verhindern sollen. Das Erklärvideo ist kein Journalismus, sondern wirkt wie ein Werbevideo der Rüstungsindustrie. Das Statistische Bundesamt meldete am 9. März wie auf Zuruf neue Zahlen, nach denen seit 1991 der Verteidigungshaushalt gerade einmal um ein Drittel gestiegen sei. Doch die Behörde rechnet dabei Haushaltsposten in Milliardenhöhe heraus. Tatsächlich wurden die Verteidigungsausgaben seit 2000 knapp verdoppelt. Die entsprechende Meldung vom Statistischen Bundesamt wurde von großen Medien unhinterfragt verbreitet; die konstruierte Botschaft schwingt mit: Die Rüstungsausgaben müssen steigen, schnell.

Aufgerüstet wird auch von »links«. Am 8. März forderte Jeja Klein in einem Kommentar des ND unverhohlen, dass Linke ihre kategorische Ablehnung des Militärs aufgeben sollten. Sie fühlten sich in ihrer »Boykotthaltung« vielleicht »moralisch überlegen«, doch liefere Antimilitarismus keine Antworten auf die Konflikte unserer Zeit. Da die Bundeswehr »auch an unseren Witzen und Klagen vorbei aufgerüstet« werde, so Klein, sollten Linke sich »diskursiv einbringen«, um auf diese Hochrüstung »wenigstens noch etwas Einfluss« zu nehmen. Doch Linke verfügten über eine »habituelle Kontaktscheue« zur Truppe, schließlich passe »das Schmuddelige der Bundeswehr, das Männliche« nicht zur linken »Klassenperformance« – als sei der Kern linker Kritik an der Bundeswehr, dass sie »schmuddelig« ist.

Der Krieg in der Ukraine muss in deutschen Talkshows auch für andere abstruse Argumentationen herhalten. So erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) bei »Maybrit Illner« im ZDF auf die Frage, ob Kohle nun länger verheizt werden wird: »Ja, das ist der Preis, den auch wir zahlen für diesen Krieg von Herrn Putin«, denn ein späterer Kohleausstieg sei »nichts dagegen, was in der Ukraine gerade passiert«. Wie beides kausal zusammenhängt, lässt die Grünen-Politikerin offen. Parteikollege Robert Habeck sieht die Lösung für Jahrzehnte – in Hinsicht auf den Ausbau der Erneuerbaren – katastrophaler Energiepolitik, aus der die Abhängigkeit von russischen Exporten erst resultiert, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern: »Wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie«, zitierte tagesschau.de den Bundeswirtschaftsminister. Und Expräsident Joachim Gauck erntete für seine Aussage am 9. März bei »Maischberger« in der ARD »Wir können auch einmal frieren für die Freiheit« in den sozialen Medien Hohn und Spott. Das Narrativ, Privatpersonen sollten das Scheitern ihrer Regierungen kompensieren, indem sie »frieren«, wird medial weit verbreitet; der Hessische Rundfunk sammelt beispielsweise O-Töne von Personen, die sich bereit erklären, »für den Frieden zu frieren«.

Gauck lobte bei »Maischberger« die Bevölkerung für ihre Verteidigungsbereitschaft, die er ausgemacht haben will, er freue sich »natürlich über ein Land, das plötzlich aufwacht«. Bevölkerung und Regierung, so wird das Bild vermittelt, zögen in Sachen Konfrontation nun an einem Strang. Mit kräftigem Zutun der Medien wird der neue deutsche Militarismus auf allen Kanälen und von allen Flanken her kommend als neue Normalität etabliert.