Nachschlag: Dosensuppe des Erfolgs

Andy Warhol Foundation/netflix Das emotionale Wesen aus der Kunstfigur herausschälen: Die Netflix-Serie »The Andy Warhol Diaries«

Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Stadt mausert sich im vergangenen Jahrhundert zum Zentrum der US-Stahlindustrie. Raffinerien, Eisengießereien, Walzwerke und Fabrikschornsteine wohin man blickt. 1928 wird Andrew hier in einem slawischen Viertel geboren, der jüngste Sohn von Ondrej Varhola und Julia Zavacka, Einwanderer aus einem Dorf in den Karpaten in der heutigen Slowakei. Der Junge wird später unter dem Namen Andy Warhol berühmt werden und gilt als einer der einflussreichsten Künstler des Jahrhunderts.

Tomatensuppe aus der Dose, Marilyn Monroe und Mao, Auftritte im Unterhaltungsfernsehen, Selbstzweifel und der Schock der HIV-Epidemie: Eine neue Netflix-Serie versucht nun anhand seines posthum veröffentlichten Tagebuchs und mit Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen das emotionale Wesen aus der Kunstfigur herauszuschälen und so seinem Erfolg auf die Schliche zu kommen. Befragt werden unter anderem Dutzende der Weggefährtinnen und -gefährten. Eine künstliche Intelligenz erweckt seine Stimme zum Leben und erzählt die Geschichte – was Warhol sicherlich charmant gefunden hätte. (mik)