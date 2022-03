Kleine Doppelgänger

Alamode Film Vor dem Baumhaus: Auf der Suche nach dem verlorenen Ball

Au revoir – auf Wiedersehen: Das ist Mantra und Refrain in Céline Sciammas neuem Film. Nelly, acht Jahre, nimmt Abschied von den Bewohnerinnen eines Altersheims. Dann räumt sie mit ihren Eltern das Haus der just verstorbenen, heißgeliebten Großmutter aus. Im Auto dorthin füttert sie die fahrende Mutter mit Erdnussflips und Limo. »Petite Maman« jongliert auf engstem Raum – sportliche 70 Minuten Spielzeit – mit Bildern, die lange nachhallen, weil Sciamma und ihr reduziert agierendes Ensemble ihnen viel Luft zum Atmen lassen. Und weil sie an universelle Erfahrungen andocken: die immerwährende, oft spielerisch vonstatten gehende Neujustierung des Verhältnisses von Schutzbefohlenen zu Erziehungsberechtigten.

Durch die halbdunkle, halbfremde Wohnung der Großmutter geht Nelly nachts zum Bett ihrer Mutter. Sie ist besorgt. Hat sie sich von der Verstorbenen richtig verabschiedet? »Was hättest du denn gerne gesagt?« – »Au revoir.« Wie ein Echo die Mutter: »Au revoir.« Spricht sie für sich oder für die Großmutter? Am nächsten Morgen ist sie jedenfalls abgereist.

Am Abend zuvor im Kinderschlafzimmer: kunstvoll chaotische, echt französische Laken- und Deckenschichtung auf dem Bett, minimaler Lichteinfall durch die Vorhänge. Die Mutter verrät Nelly, was ihr als Kind Angst gemacht hatte: »Siehst du da das Fußende? Da ist immer ein schwarzer Panther gekommen.«

Und der Vater? Tragende Rollen gibt es für Cis-Männerfiguren in Sciammas Filmen fast nie. Dieser hier trägt zur allgemeinen Ambivalenz bei, zum Mäandern zwischen Bedrohlichkeit und Vertrauen. Was hat ihm denn Angst gemacht als Kind, fragt Nelly den Vater. »Dieses und jenes.« – »Sag mir eine Sache.« Der Vater kniet sich auf Augenhöhe herab, das Gesicht ganz dicht an Nelly, schaut ihr in die Augen, flüstert: »Mein Vater« und lächelt sie blinzelnd an.

Unverwandte Blicke, lange Korridore, suchende Kamerafahrten, Doppelgängerinnen und Setzkästen für Memorabilia aller Art tun in »Petite Maman« das ihre, damit sich Horror und Kammerspiel die Waage halten.

Ein zwillingsgleiches Mädchen taucht auf, Marion. Nelly spielt im Waldstück vorm Haus Jokari, ein Schlagballspiel. Dann der »Rabbit-hole«-Moment: Der Ball geht verloren, auf der Suche findet Nelly das Baumhaus, das ihre Mutter als Kind gebaut haben muss. Daneben steht Marion. Es folgt eine raffinierte, phantastisch gespielte Annäherung der beiden Kinder, die ihre Freude, Ängste und Trauer teilen. Sie spielen das mehr als klassische Krimibrettspiel Cluedo. Nelly bekommt viele Rollen. Marion hat nur eine, die »Gräfin«: »Ich habe ja auch eine viel größere Rolle als du.« Wen Marion abseits von Cluedo darstellt, wird bald klar, doch Sciamma hält viele Interpretationen offen. Kinderspiel und Realität nähern sich einander an, die Grenzen verwischen.

Auch wenn »Petite Maman« nicht in der gleichen Liga spielt wie ihre Meisterwerke »Porträt einer jungen Frau in Flammen« und »Mädchenbande«: Sciamma avanciert unaufhaltsam zu Frankreichs, wenn nicht Europas bester Regisseurin. Als Drehbuchautorin zählt sie gleichfalls zur Topriege, wie ab April in der Comicadaption »Wo in Paris die Sonne aufgeht« zu bestaunen sein wird.