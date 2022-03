Alles nach Plan

Bundeswehr/Michael Mandt/dpa Langfristige Kriegsstrategie: Das teuerste deutsche Aufrüstungspaket wurde schon im Weißbuch der Bundeswehr 2016 skizziert

In seiner »Zeitenwende«-Rede vom 27. Februar begründete Kanzler Olaf Scholz die Öffnung der Kassenschleusen für Aufrüstung und Krieg mit Subjektivem: »Putin will ein russisches Imperium errichten.« Das habe er Abhandlungen des Präsidenten, der »Kriegserklärung« an die Ukraine und im Gespräch persönlich festgestellt. Ist ein deutscher Kanzler auf solcher Stimmungsgrundlage seiner gewiss, ist das so gültig wie ein Naturgesetz.

Das Dumme ist: Deutschen Strategen fällt seit Bismarck traditionell zu spät ein, dass es bei Krieg auch um Objektives geht. Wie z. B.: Russland ist flächenmäßig der größte Staat der Erde, woraus in der Perspektive mittelmäßiger Bismarck-Nachfolger rasch ein »Imperium« wird. Das ist die historische und geographische Sicht einer militanten Regionalmacht – geschichtliche Ausnahme war die DDR. Wollte Russland tatsächlich ein »Imperium« werden, sähe es auf den Weltmeeren und den Kontinenten anders aus, etwa bei der Zahl der Militärbasen und vor allem in den Nachfolgestaaten des zaristischen Russland oder der Sowjetunion. Expansionistische Regime-Change-Aktionen kennt die Welt seit deren Untergang ausschließlich von westlicher Seite. Viele arabische, asiatische und afrikanische Länder haben deswegen zum Angriff Russlands auf die Ukraine eine andere Haltung als Bundesrepublik, NATO oder USA.

Auch dort geht es nur nach außen hin um diese oder jene Einbildung eines Regierenden. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig. Rückhalt der Bevölkerungsmehrheit fürs Verpulvern der Staatsfinanzen in Form von Munition und auf Baumwipfelhöhe rasenden Flugzeugen, von Drohnenschwärmen, Panzern, Haubitzen und vor allem Atombomben erhält das politische Personal des bröckelnden Imperialismus nur im Abstand von Jahrzehnten. Und selbstverständlich schafft es sich solche Stimmung. Daher berufen sich die am Mittwoch vorgelegten Gesetzentwürfe für den 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds und die dafür nötige Grundgesetzänderung (damit der ganze Batzen nicht etwa für sozialen Klimbim zweckentfremdet wird) völlig zu Recht auf das Weißbuch der Bundeswehr vom Jahr 2016: Die dort »definierten sicherheitspolitischen Ziele, Interessen und Prioritäten Deutschlands werden durch die aktuellen Herausforderungen bestätigt«.

Im Klartext: Es bedurfte nicht großrussischer Träume oder einer Kanzlerdiagnose in Moskau, sondern eines heißen Krieges. 2016 dauerte der von den Putschisten in Kiew gegen die eigene Bevölkerung im Donbass schon zwei Jahre an. Russland hatte man mit zwei Minsker Abkommen für einige Zeit hinters Licht geführt – da war für Aufrüstungsstimmung ein Aufflammen nötig.

Wenn die 100 Milliarden Euro aus dem Fenster geworfen sind, wird sich eventuell herausstellen, wer in der Ostukraine bereits im April 2021 den Donbass per »Blitzkrieg« erobern wollte: Kiew. Da war die teuerste deutsche Aufrüstung längst in Planung.