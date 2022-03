»Es gibt seit Jahren viele kleine und größere Streiks«

REUTERS/Cindy Liu Protest gegen Festnahme von Gewerkschaftern vor dem Parlament von Kambodscha (Phnom Penh, 4.1.2022)

Kambodschas Langzeitpremier Hun Sen führt seit Ende 2021 den Vorsitz im südostasiatischen Staatenbund ASEAN. Welche Folgen hat das?

Die Situation im Land ist gegenüber früheren Zeiten deutlich schlechter geworden, in nahezu jedem Aspekt. Wir leben nun schon 37 Jahre unter seiner politischen Führung. Es ist das zweite Mal nach 2012, dass Kambodscha in Person von Hun Sen der ASEAN vorsteht. Damals konnte sich das Bündnis nicht einmal auf eine gemeinsame Abschlusserklärung beim Jahresgipfel einigen. Das lässt für die jetzige Wiederholung nichts Gutes in Sachen fruchtbarer Debatten und Zusammenhalt vermuten.

Was erwarten Sie mit Blick auf die Kommunalwahl, die am 5. Juni ansteht?

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass von den 45 registrierten Parteien 17 an der Kommunalwahl teilnehmen. Vier davon sind mit der regierenden Volkspartei CPP verbündet. Was uns positiv überrascht hat, ist vor allem die große Anzahl von Kandidatinnen und Kandidaten, die die noch junge Candlelight Party (liberale Partei, jW) auf der Gegenseite ins Rennen schickt. Etliche davon kamen erst kürzlich aus dem Gefängnis frei. Dass sie nun antreten, zeigt, wie groß der Wille ist, sich aktiv einzubringen und wie widerstandsfähig die Leute sind. Sie lassen sich nicht einschüchtern, das ist bei all der Überwachung und Einschüchterung bewundernswert. Wenngleich ich mir keine großen Illusionen mache, dass die Regierung alles kontrolliert.

Die einst führende Oppositionspartei CNRP wurde 2017 gerichtlich aufgelöst. Landen heutzutage schneller Menschen im Gefängnis?

Ja, es gibt sehr viel mehr Fälle. Einige sind Exkader der CNRP. Hinzu kommen Landrechtsaktivistinnen oder auch Gewerkschafter, wie aktuell die Führung der Streikenden beim Casino »Naga World« in der Hauptstadt Phnom Penh. Gerade erst hat die Berufungsinstanz ihre Anträge auf Kaution abgelehnt, diese sehr aktiven jungen Frauen bleiben also vorerst hinter Gittern.

Es sind darüber hinaus einfach Menschen, die Kritik im Internet posten und allein dafür eine Haftstrafe riskieren. Insgesamt gibt es eine große Bandbreite derer, die wegen unterschiedlicher »Vergehen« einsitzen. Und auch seit die Kandidaturen für die Kommunalwahl bekannt wurden, gibt es nahezu täglich Festnahmen. Dazu muss man wissen: Viele urbane Kambodschanerinnen und Kambodschaner schauen eher auf die Parlamentswahlen 2023. Die Kommunalwahlen sind in erster Linie wichtig für die Mehrheit, die auf dem Land lebt. Eben weil es sie ganz direkt betrifft, wer künftig lokal den Ton angibt.

Wurden die Gewerkschaften mit den Repressalien im Fall »Naga World« eingeschüchtert?

Keineswegs. Es gibt seit Jahren viele kleine und größere Streiks, obwohl das Damoklesschwert der drohenden Verhaftung immer über den Führenden schwebt. Mit der noch stärkeren Repression nimmt der Widerstandswille gerade der Jüngeren eher noch zu. Die Masse der jetzt Streikenden ist Ende 20, die Anführerinnen und Anführer sind in ihren 30ern.

Wie bewerten Sie die Haltung der EU gegenüber der Regierung Kambodschas?

Es ist zumindest positiv, dass man sich weiterhin für die Zustände hier im Land interessiert. Wieviel sich aber an Verbesserungen durch europäische Einflussnahme erreichen lässt, weiß ich nicht. Dass nach den Coronabelastungen wieder direkte Treffen und Austausch auch mit uns als Zivilgesellschaft möglich sind, finde ich zunächst positiv. Unsere Lage ist gerade seit 2019 nochmals schlimmer geworden. Das hier ist keine Demokratie, und die Räume für Widerstand werden seit Jahren spürbar geringer. Außer der hohen Impfrate im Kampf gegen die Coronaverbreitung gibt es derzeit kaum gute Nachrichten. Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch, dass viele Gefängnisse zu 150 bis 200 Prozent überbelegt sind, was die Einhaltung des in der Pandemie notwendigen Abstands voneinander erschwert.