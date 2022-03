Russland aus Europarat ausgeschlossen

Strasbourg. Nachdem Russland einen Tag zuvor seinen Austritt aus dem Europarat erklärt hatte, hat dieser das Land wegen des Ukraine-Kriegs nach 26 Jahren Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Das habe das Ministerkomitee in einer Sondersitzung beschlossen, teilte der Europarat am Mittwoch in Strasbourg mit. Der Europarat soll über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen nun nur noch 46 Mitgliedstaaten wachen und gehört nicht zur EU. (dpa/jW)