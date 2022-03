15. März Tag des Kampfes gegen Islamophobie

New York. Die Vereinten Nationen haben den 15. März zum Welttag des Kampfes gegen Islamophobie erklärt. Auf einer Sitzung am Dienstag (Ortszeit) in New York stimmten die 193 Mitgliedsländer der UN-Vollversammlung einstimmig für einen Vorschlag Pakistans, diesen Tag von nun an jährlich zu begehen. Zugleich riefen sie dazu auf, »die internationalen Anstrengungen für einen weltweiten Dialog zur Förderung einer Kultur der Toleranz und des Friedens auf allen Ebenen zu verstärken«. (AFP/jW)