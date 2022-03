Ukraine-Krieg: Hunderte Straftaten seit Beginn

Berlin. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat die Polizei in Deutschland bislang Hunderte politisch motivierte Straftaten registriert. Nach Angaben eines Sprechers des Bundesinnenministeriums vom Mittwoch haben die Länder seit Kriegsbeginn sowohl gegen Russen als auch gegen Ukrainer gerichtete Straftaten an das BKA gemeldet. Eine »abschließende Einschätzung der Motivation zur jeweiligen Tat« könne vom BKA noch nicht vorgenommen werden. Bislang seien überwiegend Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Bedrohungen und in Einzelfällen auch Körperverletzungsdelikte gemeldet worden. (dpa/jW)