Wege zur Neutralität

REUTERS/Roman Baluk Trainieren sollen sie auch in Zukunft noch dürfen: Ukrainische Territorialverteidigung nahe Lwiw (16.3.2022)

Fast drei Wochen nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin erneut schwere Vorwürfe gegen den Westen erhoben. Seinen Worten nach drängen die »westlichen Schutzherren« die Ukraine zu einer Fortsetzung des Blutvergießens. Sie lieferten Waffen, Informationen und schickten Söldner in das Nachbarland, sagte Putin am Mittwoch bei einer Sitzung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage in Moskau. Moskau werde aber nicht zulassen, dass die Ukraine zum Aufmarschgebiet einer Aggression gegen Russland werde. Zugleich verteidigte Putin den Militäreinsatz im Nachbarland: »Alle diplomatischen Möglichkeiten waren ausgeschöpft.«

Derweil konkretisieren sich Ergebnisse bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Wie die Financial Times am Mittwoch unter Verweis auf drei an den Gesprächen beteiligte Personen berichtete, gebe es Fortschritte bei einem vorläufigen 15-Punkte-Friedensplan. Dieser sehe einen Waffenstillstand und den Rückzug Russlands vor, wenn die Ukraine ihre Neutralität erkläre und eine Begrenzung ihrer Streitkräfte akzeptiere. Der ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak fügte hinzu, dass Kiew verpflichtet wäre, sich aus Militärbündnissen wie der NATO herauszuhalten und keine ausländischen Militärstützpunkt auf dem Gebiet der Ukraine zu unterhalten, wobei er betonte, dass dies bereits durch ukrainisches Recht ausgeschlossen sei.

Kiew schlage demnach ein »ukrainisches Modell der Sicherheitsgarantien« vor, bei dem »die Länder, die solche Garantien unterzeichnen, im Falle eines Angriffs auf die Ukraine nicht tatenlos zusehen, sondern sich aktiv an einem Konflikt auf ukrainischer Seite beteiligen und offiziell die sofortige Lieferung der erforderlichen Waffenmengen für uns sicherstellen würden«, erklärte Podoljak gegenüber der Agentur Interfax.

Die ukrainischen Angriffe im Donbass und russische Offensiven auf Ziele in den Städten Charkiw, Mykolajiw, Mariupol und in der Hauptstadt Kiew gingen unterdessen weiter. Nach ukrainischen Angaben sei auch die Stadt Saporischschja erstmals angegriffen worden, getroffen wurde demnach ein Bahnhofsgelände. Laut UN-Angaben starben seit dem 24. Februar 726 Zivilisten – 186 in den Regionen Donezk und Lugansk sowie 540 in anderen umkämpften Regionen des Landes.