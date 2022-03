Aufrüstungspläne beschlossen

Philipp Schulze/dpa Das »Sondervermögen Bundeswehr« soll laut Gesetzentwurf der »Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit« dienen

Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Etatpläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) gegeben. Im laufenden Jahr sollen wegen der Coronakrise im Kernhaushalt noch einmal 99,7 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden, so der Beschluss vom Mittwoch. Doch die Summe dürfte noch deutlich steigen: Das Finanzministerium hat bereits angekündigt, dass es einen Ergänzungshaushalt geben soll, um die Folgen des Kriegs in der Ukraine abzumildern. Im kommenden Jahr will Lindner dann neue Kredite im Umfang von 7,5 Milliarden Euro aufnehmen und damit die »Schuldenbremse« wieder einhalten. Kürzungsprogramme und Sozialabbau bleiben also gezwungenermaßen an der Tagesordnung.

Beschlossen wurde auch das 100 Milliarden Euro schwere »Sondervermögen« für die Bundeswehr. Damit die »schwarze Null« trotz dieser enormen Summe eingehalten werden kann, soll das Aufrüstungsprogramm außerhalb des Bundesetats angesiedelt werden. Dafür ist allerdings eine Grundgesetzänderung nötig, für die die Ampelkoalition im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit und damit auch Stimmen aus der Opposition braucht.

In dem jW vorliegenden »Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87 a)« wird als Begründung für das Vorhaben festgehalten, dass das »Sondervermögen« der »Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit« dienen soll. Aus einem weiteren Gesetz »zur Errichtung eines ›Sondervermögens Bundeswehr‹« geht außerdem hervor, dass die Aufrüstungspläne schon länger in der Schublade lagen. So heißt es dort: »Die im Weißbuch 2016 der Bundesregierung definierten sicherheitspolitischen Ziele, Interessen und Prioritäten Deutschlands werden durch die aktuellen Herausforderungen bestätigt«.

Gesine Lötzsch, stellvertretende Vorsitzende und Haushaltsexpertin der Bundestagsfraktion Die Linke, kritisierte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch das »Sondervermögen Bundeswehr« als »irren Aufrüstungswettlauf«. Der Ukraine-Krieg werde jetzt genutzt, »um das Wettrüsten der Bevölkerung schmackhaft zu machen«.