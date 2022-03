In letzter Instanz

Manuel Geisser / imago images Absage an Rechtsaußen: Die SVP stößt nicht immer auf Zustimmung (23.9.2020)

In der Schweiz hat die rassistische Kampagne gegen einen Transitplatz für ausländische Fahrende in der Gemeinde Wileroltigen Konsequenzen für die Urheber. Die beiden Jungpolitiker Nils Fiechter und Adrian Spahr von der rechten Schweizer Volkspartei (SVP) waren bereits 2018 wegen Verletzung der Rassismus-Strafnorm von der kantonalen Judikative verurteilt worden. Zweimal legten sie seitdem Rekurs gegen das Urteil ein, zweimal scheiterten sie. Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne bestätigte in der vergangenen Woche, dass es sich bei einer von den Verurteilten am 21. Februar 2018 per Facebook verbreiteten Illustration, die Fahrende mit Dreck und Kriminalität assoziiert, um »Rassendiskriminierung« handelt.

Spahr und Fiechter wurden je zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, einer zu 30 Tagessätzen à 160 Franken (rund 156 Euro), der andere zu 30 Tagessätzen à 120 Franken (rund 117 Euro). Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Zusätzlich müssen die beiden die Verfahrenskosten in Höhe von 3.000 Franken (rund 2.932 Euro) tragen. Zwar akzeptierten die JSVP-Kopräsidenten das Urteil vom Donnerstag. Reue oder Einsicht jedoch zeigten sie keineswegs: Gegenüber dem Schweizer Fernsehen werteten sie das Urteil als »schwarzen Tag für die Meinungsäußerungsfreiheit« und betonten, es sei knapp ausgefallen. Drei von fünf Richtern deuteten die 2018 im Rahmen einer Abstimmung um einen Transitplatz für ausländische Fahrende verwendete Grafik als diskriminierend.

Die Anzeige gegen Fiechter und Spahr hatte Stefan Heinichen, Interessenvertreter der Roma in der Schweiz, eingereicht. Er zeigte sich erleichtert darüber, auch in höchster Instanz bestätigt worden zu sein. »Die Debatte Meinungsfreiheit versus Rassismus hat sich zu Gunsten von Minderheiten verschoben«, konstatierte Heinichen am Dienstag gegenüber junge Welt. Die konservative Menschenrechtsorganisation »Gesellschaft für bedrohte Völker« unterstütze die Anzeige. Christoph Wiedmer aus der Geschäftsleitung war sich anfangs sicher: »Hinter dem Plakat steckt ein Rassist«, wie er gegenüber jW am Dienstag erklärte. Mittlerweile habe er seine Meinung relativert, da es sich »womöglich auch nur um politisches Kalkül gehandelt« habe.

Ob Kalkül oder nicht: Antiziganismus ist in der Schweiz verbreitet. So schüren Politiker mit Hilfe der Medien Panik vor »Bettlerclans« mit mutmaßlicher Roma-Identität, und die Polizei kontrolliert Menschen häufiger, die den Stereotypen von Roma, Sinti oder Jenischen entsprechen. Auch die beiden verurteilten Jungpolitiker bedienten sich rassistischer Vorurteile für ihre Stimmungsmache gegen den Transitplatz und nutzten die Stereotypisierung für ihren eigenen Vorteil bei den bevorstehenden Wahlen. Mit der Karikatur diskreditierten sie zwölf Millionen Roma, die größte transnationale Minderheit Europas, und stellten sie als kriminelle sowie störende Randgruppe dar.

Derzeit leben rund 80.000 Roma in der Schweiz. Sie bilden eine heterogene Bevölkerungsgruppe. Viele geben sich zum Schutz vor Diskriminierung jedoch als Serben, Albaner oder sogar Pakistani aus, sagte Heinichen gegenüber jW. Als anerkannte nationale Minderheit steht den Schweizer Fahrenden – der Begriff umfasst Roma, Jenische und Sinti – Schutz sowie die Möglichkeit zu, ihre Kultur zu pflegen. Bloße ein bis zwei Prozent der Roma-Community sind Fahrende, davon sind zwischen 500 Wohnwagen im Winterhalbjahr und 1.500 im Sommerhalbjahr in der Schweiz unterwegs. Der Transitplatz für ausländische Fahrende, dem 2018 die Mehrheit der kantonalen Bevölkerung Berns zustimmte, ist gemäß dem Standbericht 2021 der Stiftung »Zukunft für Schweizer Fahrende« dringend nötig: Rund zehn Transitplätze fehlen demnach schweizweit.