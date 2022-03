»Die Waffen nieder- Nein zum Krieg« Mahnwache. Statt einer Zeitenwende für Aufrüstung und Krieg braucht die Welt eine Zeitenwende für Abrüstung und Frieden, für gemeinsame Sicherheit im Haus Europa, für Nachhaltigkeit und die Lösung der globalen Probleme auf unserem Planeten. Donnerstag. 17.3., 17 Uhr, Bremen, Marktplatz. Veranstalter: Bremer Friedensforum

»Jagd auf Verfassungsfeinde. Der Radikalerlass und seine Opfer«. Film. Am 28.1.1972 beschloss die Innenministerkonferenz der Länder den »Radikalenerlass«. Ziel dieses Gesetzes war es, politische Aktivisten, darunter besonders Kommunisten, aus dem öffentlichen Dienst zu verbannen oder ihnen die Einstellung zu verwehren. Es wird ein neuer Film über das Thema gezeigt. Freitag. 18.3., 20 Uhr, Hamburg, »Lüttje Lüüd«, Veddeller Brückenstraße 122. Veranstalter: »Lüttje Lüüd«

»Projekt Kaderschmiede: Versammlungsrecht für Aktivist*innen«. Workshop. Das Seminar klärt die Teilnehmer über ihre Rechte auf der Straße auf, damit sie selbstbewusst und vorbereitet in Demonstrationen und andere Aktionen gehen können. Des weiteren gibt es Praxistips – von der Anmeldung einer Versammlung bis zum Rechtsschutz. Anmeldungen bitte per E-Mail an: muenchen-anders@posteo.de. Sonnabend, 19.3., 12 Uhr, München. »Barrio Olga Benario«, Schlierseestr 21. Veranstalter: »Barrio Olga Benario«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.