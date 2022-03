Blockade zur Existenzsicherung

lex Camara/NurPhoto/IMAGO Fahrt zu Ende: Die Plattform für die Verteidigung des Transports ist unbefristet in Streik getreten

In Spanien sind seit Montag Tausende selbständige Lkw-Fahrer sowie kleine und mittlere Transportfirmen in einen unbefristeten Streik getreten. Laut der neu gegründeten Plataforma en Defensa del Sector del Transporte (Plattform für die Verteidigung des Transports, jW), die nach eigenen Angaben rund 75.000 Fahrer vertritt, sollen sich rund 90 Prozent der Selbständigen sowie Klein- und Mittelbetriebe am Protest beteiligen. Plattform-Präsident Manuel Hernández erklärte am Dienstag gegenüber mehreren Medien, der Streik werde »einige Zeit« andauern. Fahrer bereits beladener Lkw sollten sich dem Streik nach dem Ausladen anschließen. Die Fahrer bemängeln, sie arbeiteten bei derzeitigen Kosten umsonst und könnten keinen Gewinn erzielen. Sie fordern eine Senkung der Benzinpreise sowie faire Bezahlung der Aufträge durch große Logistikunternehmen.

Die Steigerung der Benzinpreise war jedoch nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Fahrer fordern auch das Verbot der Pflicht zum Auf- und Abladen, eine Rente ab 60 sowie mehr Sicherheit auf Raststätten, wo es regelmäßig zu Unfällen oder Raubüberfällen kommt. Auch soll der gesamte Sektor an Verhandlungen mit der Regierung beteiligt werden, nicht nur die größten Verbände und Gewerkschaften, die den Streik nicht unterstützen. Zudem soll es soll mehr Kontrollen der Arbeitsinspektion geben.

Nach einer Rangelei mit Polizisteni wurde in San Fernando de Henares bei Madrid ein Fahrer durch eine Kugel schwer verletzt. In einem Video, das die Sendung »Espejo Publico« ausstrahlte, soll der Betroffene dem Polizisten vorher gesagt haben, dieser solle nicht mit der Waffe auf ihn zeigen. In Asturien wurden laut Nachrichtenagentur Efe an mehreren Orten Barrikaden gebaut und Reifen in Brand gesteckt. Scheiben von Lkw, der Fahrer sich nicht am Streik beteiligten, sollen zerstört worden sein. In der Region beteiligen sich zwei der drei großen Verbände des Sektors, UITA und Cesintra, am Streik. Eine Lkw-Karawane blockierte am Dienstag eine Autobahn bei Pamplona, eine andere soll an diesem Mittwoch bei Vitoria starten. Die Arbeit im Hafen von A Coruña soll laut den Radiosender Cadena Ser »zum Erliegen« gekommen sein. Wegen des Streiks konnte die Tageszeitung La nueva España nicht verteilt werden.

Gewerkschaften und große Unternehmerverbände habenden Streikaufruf nicht unterstützt, sondern setzen auf Verhandlungen mit der Regierung. Die Transportministerin Raquel Sánchez der sozialdemokratischen PSOE erklärte am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Sender TVE , jetzt sei nicht der beste Moment, um einen Streik zu führen, »darauf können wir uns alle einigen«. Finanzministerin und Parteigenossin María Jesús Montero stellte am Dienstag eine Senkung der Benzinsteuer in Aussicht, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

Montero will sich an diesem Mittwoch mit dem Nationalen Komitee für Straßentransport (CNTC) treffen, das allerdings nicht zum Streik aufgerufen hat, sich aber für eine Begrenzung der Benzinpreise einsetzt. Der Verein der selbständigen Fachkräfte und Arbeiter (UPTA) hat die Regierung aufgefordert, die rund 800.000 selbständigen Lkw-Fahrer beim geplanten Tankbonus zu berücksichtigen. Bereits im Dezember hatten Fahrer und Unternehmen mit einem Streik mitten in der Weihnachtszeit gedroht. Die Regierung versprach dann einige Verbesserungen, die die Gemüter besänftigte.

Neben hohen Benzinpreisen ist die spanische Wirtschaft auch von explodierenden Strompreisen betroffen. Dieser war zwischenzeitlich fast zehnmal so hoch wie im Vorjahr. Das Stahlunternehmen Ferroglobe stoppte die Produktion in Fabriken in Arteixo (Galicien), Boo (Kantabrien) sowie Monzón (Huesca). Stahlriese Acerinox stoppte seine Produktion in Algeciras (Cádiz) und schickte 1.800 Beschäftigte in Kurzarbeit. Auch die Landwirtschaft beklagt seit längerem, dass Produktionspreise nicht gedeckt seien. In mehreren Regionen gibt es obendrein Streiks in der Fischerei. Am Sonntag wollen sich Landwirte und Fischereibeschäftigte in Madrid am Protest der Lkw-Fahrer beteiligen.