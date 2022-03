IPPNW: Waffen tragen zur Eskalation bei

Harald Tittel/dpa Ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-35 fliegt über der Eifel bei Spangdahlem

Die Friedensnobelpreisträgerorganisation IPPNW kritisierte am Dienstag die Entscheidung über F-35-Kampfjets für die Bundeswehr als neue Atomwaffenträger:

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW lehnt das 100-Milliarden-Sofortaufrüstungsprogramm für die deutsche Bundeswehr entschieden ab. Statt dessen fordert sie mehr Mittel für Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung und eine sozial-ökologische Transformation. »Eine massive Aufrüstung zieht Kraft, Ressourcen und Intellekt von den globalen Herausforderungen wie der Klimakrise und globaler sozialer Gerechtigkeit ab«, erklärt die IPPNW-Vorsitzende Dr. Angelika Claußen. Die gestern bekanntgegebene Entscheidung der Bundesregierung, Dutzende F-35-Kampfjets als Atomwaffenträger anzuschaffen, trage in der jetzigen Situation eher zu weiterer Eskalation bei. »Durch diese massive Investition besteht außerdem die Gefahr, dass die nukleare Teilhabe jetzt auf lange Zeit festgeschrieben wird«, so Claußen. (…)

Im Rahmen des 100-Milliarden-Programms von Olaf Scholz sollen als Teil der Investition in multinationale Rüstungsprojekte bewaffnete Drohnen angeschafft werden. Auch dieses Vorhaben lehnt die ärztliche Friedensorganisation als weiteren Schritt in Richtung autonomer Kriegführung ab. Sie fordert die Bundesregierung statt dessen auf, sich für eine Initiative zur weltweiten Ächtung von unbemannten tödlichen Waffensystemen einzusetzen. (…)

Auch die weitere Entwicklung des Future Combat Air Systems (FCAS) soll durch das Milliardenpaket finanziert werden (…). Deutschland, Frankreich und Spanien wollen sich mit FCAS eine Vorreiterrolle in der autonomen Kriegführung sichern. FCAS besteht aus einem neuartigen Kampfjet mit Tarnkappentechnologie, begleitenden Drohnenschwärmen und einer Vernetzung durch eine »Gefechts-Cloud«. Alleine die Entwicklungskosten von FCAS werden auf über 100 Milliarden Euro geschätzt, die Gesamtkosten könnten sich auf 500 Milliarden Euro belaufen. Der Bericht des Bundestages zur Technikfolgenabschätzung autonomer Waffensysteme kommt zu dem Schluss, dass durch »sehr potente autonome Waffensysteme« das strategische Gleichgewicht zwischen den Atomwaffenstaaten massiv in Frage gestellt und dadurch nukleare Abrüstung weiter erschwert werden könnte. Keines der Waffensysteme, welches durch das 100-Milliarden-Programm finanziert werden soll, wird einen Einfluss auf den aktuellen Krieg in der Ukraine haben. (…)

Anlässlich einer Studie über die dramatisch gesunkene Lesekompetenz von Viertklässlern in Deutschland erklärte Nicole Gohlke, stellvertretende Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag:

Das ist die traurige Quittung für die Coronapolitik der Bundesregierung. Nur neue Endgeräte verteilen und den Schulen auferlegen zu lüften – das waren offensichtlich keine adäquaten Maßnahmen, um den Unterricht während der Coronapandemie in angemessener Form zu gewährleisten. Anstatt die Länderverantwortung wie eine Monstranz vor sich herzutragen und sich wegzuducken, muss die Bundesregierung endlich tätig werden. Die Länder brauchen unkomplizierte Unterstützung bei der Ausbildung zusätzlicher Lehrkräfte und der Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten. Die Umsetzungsprobleme bei der Luftfilterausstattung müssen endlich beseitigt werden. Wenn die Bundesregierung weiterhin die Bedürfnisse von Kindern und Familien hintanstellt, verspielt sie die Zukunft des Landes.