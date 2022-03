Böcke zu Gärtnern

Christophe Gateau/dpa Seit’ an Seit’: Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und Ministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag in Berlin

Ausgerechnet Hand in Hand mit dem über seine Spitzel in faschistische Netzwerke verstrickten Inlandsgeheimdienst will diese Bundesregierung gegen Neonazis vorgehen. An der Seite von Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sowie Holger Münch, Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), stellte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) einen neuen »Aktionsplan gegen Rechtsextremismus« am Dienstag in Berlin der Öffentlichkeit vor. Dieser enthält neben üblichen Formeln jede Menge Ankündigungen, darunter aber immerhin einige materielle.

So gibt der zehn Punkte umfassende »Plan« das Ziel aus, »rechtsextreme« Netzwerke finanziell »aufklären und austrocknen« zu wollen. »Denn ohne Finanzmittel gibt es keine Propaganda und keine Aktivitäten, um Menschen zu radikalisieren und zu rekrutieren«, heißt es in dem auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums veröffentlichten Dokument. Auf Nachfrage sagte Haldenwang in der Bundespressekonferenz süffisant, man werde da »eher nach dem Al-Capone-Prinzip« vorgehen, also gegebenenfalls auch Verfahren wegen Steuervergehen anstrengen, um Neonazizusammenschlüsse strafrechtlich zu verfolgen. Der Schwerpunkt der Repression liege Haldenwang zufolge auf illegalen Transaktionen zur Finanzierung der Szene. Geld bekommt diese allerdings auch vom Staat selbst, vor allem über das Spitzelwesen. Dazu befragt, erklärte Faeser, dass »menschliche Quellen« nach wie vor »wichtig« seien. Sogenannte V-Leute sollten Haldenwang zufolge nicht von ihren Zuwendungen der Geheimdienste ihren Lebensunterhalt bestreiten oder Organisationen finanzieren können. Beides ist in der Vergangenheit bekanntermaßen der Fall gewesen.

Ein weiterer materieller Angriffspunkt des Staates ist der Entzug von Waffenerlaubnissen beziehungsweise die Entwaffnung von »Extremisten«. So wolle man unter anderem ein »Forum zum Austausch von Verfassungsschutz-, Waffen- und Polizeibehörden unter geeigneter Einbeziehung der Verwaltungsgerichte« einrichten, wie aus dem »Aktionsplan« hervorgeht. Es soll zudem sichergestellt werden, dass den Waffenbehörden bei einer Überprüfung von Personen »relevante Kenntnisse anderer Behörden« zur Verfügung stehen, wie es heißt.

Eine Renaissance der Berufsverbote könnte sich hinter der Ankündigung verbergen, »Verfassungsfeinde« schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst »entfernen« zu wollen. Genannt wird dazu eine Änderung des Bundesdisziplinargesetzes, um Disziplinarverfahren zu beschleunigen. »Betroffenen Bundesbehörden« werde dazu die bei Haldenwangs Bundesamt eingerichtete Koordinierungsstelle »umfangreiche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten anbieten«. Ein zweischneidiges Schwert, denn unter dem Deckmantel des Kampfes gegen rechts könnten so leicht auch progressive »Verfassungsfeinde« ihre Anstellung verlieren.

Abgesehen vom Schutz von Mandatsträgern und Opfern rechter Gewalt schweigt sich Faesers Plan über tiefgehende, gesellschaftliche Ursachen eines erstarkenden Faschismus aus und arbeitet sich an neonazistischer Ideologieproduktion vor allem im Internet ab. So sollen Verschwörungsideologien entkräftet und Radikalisierungsprozessen der Nährboden entzogen werden. Konkret läuft dies wohl auf eine stärkere Überwachung sozialer Netzwerke und Onlineplattformen durch die Repressionsbehörden hinaus. Hetzer und Straftäter sollen auch digital konsequent verfolgt werden, erklärte BKA-Chef Münch dazu in der Bundespressekonferenz. In dieser Formulierung muss es freilich nicht beim Vorgehen gegen Faschisten bleiben.

Martina Renner, Sprecherin für Antifaschismus und Innenpolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag, begrüßte die angekündigten Schritte grundsätzlich. Doch zunächst einmal müsse verhindert werden, »dass im Ministerium und in den Behörden agierende rechte Seilschaften« die Umsetzung der Maßnahmen blockieren, erklärte Renner am Dienstag auf jW-Anfrage. Dann sei es erforderlich, mit Haftbefehl gesuchte Neonazis »festzunehmen und die gesamte Szene zu entwaffnen«. Im Anschluss daran müssen die Finanzierungsmöglichkeiten tatsächlich trockengelegt werden, so Renner.