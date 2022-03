Journalist ohne Rechte

Ueslei Marcelino/REUTERS Internationaler Kampf für Gerechtigkeit: Protest in Brasilien für die Freilassung von Assange (Brasília, 25.2.2022)

Ohne weitere Erklärung hat der Oberste Gerichtshof Großbritanniens dem Wikileaks-Gründer Julian Assange das Recht genommen, in Berufung gegen seine Auslieferung an die USA zu gehen. Mitgeteilt wurde lediglich, der Antrag von dessen Anwaltsteam würde keine »strittige Rechtsfrage aufwerfen«. Der Fall wurde zurück an den Magistrates Court verwiesen, der im Januar 2021 zugunsten des seit 1.069 Tagen im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftierten Journalisten geurteilt hatte. Die Möglichkeiten des Gerichts seien aber »darauf beschränkt, die Entscheidung über die Auslieferung an Innenministerin Priti Patel zu verweisen«, wie es von Assanges Anwälten am Montag abend hieß. Ihr obliegt nun die Entscheidung. Die Verteidigung kann jedoch Stellung nehmen. Zudem gebe es »andere wichtige Fragen«, mit denen man in Berufung gehen könne.

»Wir bedauern, dass die Gelegenheit nicht genutzt wurde, um die beunruhigenden Umstände zu prüfen, unter denen ersuchende Staaten nach Abschluss einer vollständigen Beweisaufnahme Garantien unter Vorbehalt abgeben können«, erklärte die Verteidigung des gebürtigen Australiers, dem in den USA bei Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten 175 Jahre Haft drohen. Während Washington derzeit damit beschäftigt ist, Russland in der Ukraine wahllos Kriegsverbrechen vorzuwerfen, ist die Bedrohung für denjenigen, der US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan aufgedeckt hat, erneut größer geworden.

Am 24. Januar hatte der Londoner High Court eine der drei von Assanges Verteidigung vorgelegten Rechtsfragen zur Beurteilung durch den Supreme Court zugelassen, da es sich dabei um eine Rechtsfrage von öffentlicher Bedeutung gehandelt habe: »Unter welchen Umständen kann ein Berufungsgericht Zusicherungen entgegennehmen, die dem erstinstanzlichen Gericht im Auslieferungsverfahren nicht vorgelegt wurden?« Dieser Einschätzung sind die Obersten Richter nun nicht gefolgt. Nachdem die Auslieferung von Assange abgelehnt worden war, hatten die US-Anwälte im Berufungsverfahren »Zusicherungen« angefügt, laut derer Assange die vom jeweiligen Gefängnis empfohlene medizinische Behandlung erhalten sowie nicht in das am besten gesicherte US-Gefängnis ADX ­Florence überstellt würde. »Außer« er würde dazu Anlass geben, und »die Voraussetzungen für eine solche Zuweisung« erfüllen.

Die im Windschatten des Krieges in der Ukraine getroffene Entscheidung löste nicht nur beim Österreichischen Journalistenclub (ÖJC), der unlängst Assange den Dr.-Karl-Renner-Solidaritätspreis verliehen hat, völliges Unverständnis aus. Es müsse ernsthaft bezweifelt werden, »ob Großbritannien überhaupt ein Rechtsstaat ist«, erklärte ÖJC-Präsident Oswald Klotz in einer Mitteilung. Der Deutsche Journalistenverband sprach von »einer Posse« und erklärte im Hinblick auf den nun auf US-Boden wahrscheinlicher gewordenen Prozess: »Niemand glaubt an ein gerechtes Verfahren, sondern an ein barbarisches Urteil. (…) Im Klartext: Er wird hinter Gittern sterben, egal wie alt er wird.«

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hält sich entgegen ihren Forderungen nach sofortiger Freilassung Assanges im Wahlkampf seit Amtsantritt bedeckt und verkündete im Februar das Mantra ihres Vorgängers: »Die Bundesregierung hat keinen Anlass, an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens und des Vorgehens der britischen Justiz zu zweifeln.«