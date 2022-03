Kürzungsdiktat rächt sich

Marijan Murat/dpa Von den Pflegekräften sind mehr als 90 Prozent geimpft

Alles steht und fällt mit den personellen Kapazitäten. Die Bundesregierungen haben die Hilferufe aus den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, effektive Maßnahmen gegen den Personalmangel zu ergreifen, jahrelang ignoriert. Der Ampelkoalition könnte die Arroganz nun auf die Füße fallen. Ab Mittwoch greift die »einrichtungsbezogene Impfpflicht«. Bis dahin müssen die Beschäftigten etwa von Krankenhäusern, medizinischen Versorgungszentren oder Heimen ihren Impfstatus an ihre »Arbeitgeber« gemeldet haben. Diese geben die Informationen über das Personal, dass nicht mindestens zweifach gegen Corona geimpft oder genesen ist, an die Gesundheitsämter weiter. In Einzelfallbeurteilungen entscheiden die Ämter dann über das weitere Verfahren. Mehrere Länder – etwa Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern – haben inzwischen angedeutet, die »einrichtungsbezogene Impfpflicht« unter Berücksichtigung der Versorgungssicherheit umzusetzen. Beschäftigungsverbote sollen demnach nur ausgesprochen werden, wenn die Versorgung von Patienten und Heimbewohnern nicht gefährdet ist.

Dem Bundesgesundheitsminister ist das egal. In einer Diskussionsrunde an der Universitätsklinik in Dresden am 8. März erklärte Karl Lauterbach (SPD): »Entweder wir verzichten auf die Impfpflicht, oder wir verringern zweitens die Kapazitäten.« Da ersteres nicht in Frage komme, müsse zur Not die zweite Option gezogen werden, so der Minister laut MDR.

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt verwies im Falle von Betretungs- und Tätigkeitsverboten hingegen auch auf einen Ermessensspielraum der Gesundheitsämter. Dieser sei so zu nutzen, »dass die Versorgungssicherheit der betroffenen Einrichtung nicht gefährdet wird«, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums auf jW-Anfrage am Freitag.

Nun liegt die Impfquote in Sachsen mit 64,3 allgemein etwa zehn Prozentpunkte unter der bundesweiten. Unter den sächsischen Pflegekräften seien nach einer Auswertung des SWR rund 66 Prozent »grundimmunisiert«. In manchen Kreisen seien es jedoch nur 50 Prozent.

Aber selbst in Einrichtungen mit sehr hoher Impfquote kann man sich nicht den Verlust auch nur einer Arbeitskraft leisten. So geht etwa die Universitätsklinik Düsseldorf aufgrund »vorheriger Erkenntnisse« davon aus, dass 98 Prozent der Beschäftigten in der direkten Patientenversorgung geimpft sind. Aber unabhängig von der Impfpflicht sei der »allgemeine Personalmangel in Krankenhäusern ein grundsätzliches Problem«. Weshalb die Uniklinik »keinen Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin verlieren« möchte, wie ein Pressesprecher gegenüber jW glaubhaft machte.

Auch wenn es zunächst nicht zu unbezahlten Freistellungen kommt, das Damoklesschwert eines Beschäftigungsverbots ist dennoch permanent präsent. Vor dem Hintergrund erprobter Hygienekonzepte und angesichts des Umstands, dass Pflegekräfte in der Pandemie nicht als Infektionsbeschleuniger auffielen, regte sich beizeiten auch unter den Beschäftigten und an der Basis der zuständigen Gewerkschaft Verdi Widerspruch. So sei der NRW-Landesfachbereichsvorstand für den Sozial- und Gesundheitsbereich nach jW-Informationen mehrheitlich gegen die Impfpflicht.

Die zahlenmäßig starke und aktive Verdi-Betriebsgruppe der Uniklinik Düsseldorf forderte am 14. Januar die sofortige Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. In ihrer Erklärung sprechen sich die Vertrauensleute für das Impfen, aber gegen eine Impfpflicht aus und benennen einige eklatante Widersprüche in der Infektionsbekämpfung. So werde weiterhin am kostenorientierten Finanzierungssystem der Fallpauschalen festgehalten. Freie Testkapazitäten seien in einer kritischen Phase der Pandemie nicht aus-, sondern abgebaut worden. Das Streichen der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte, die wegen Coronaverdacht in Quarantäne mussten, habe die Beschäftigtenrechte eingeschränkt und nicht zum Infektionsschutz beigetragen. Kollegen sollen bei der Patientenversorgung ausgeschlossen werden, während gleichzeitig darüber nachgedacht werde, »für die Aufrechterhaltung der ›kritischen Infrastruktur‹« infizierte, aber geimpfte Menschen ohne deutliche Krankheitssymptome einzusetzen.

Ähnlich äußerte sich auch die Verdi-Betriebsgruppe der LVR-Klinik Köln im Januar. In einer Mitteilung an die Beschäftigten hieß es: »Wir akzeptieren nicht, dass auch nur ein Kollege oder eine Kollegin an die Luft gesetzt wird.« »Zwischen unseren Pflegekräften, Ärzten, Arbeitern etc. würde eine Spaltung entstehen, obwohl sie seit Beginn der Pandemie unter Beachtung der AHA+L- (Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Schutzmasken tragen, Lüften, Anm. d. Red.) und Testregelungen zusammengehalten haben.«