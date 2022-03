Leergefegte Krankenhäuser

Tolga Ildun/ZUMA Wire/imago images Kampfbereit: Pflegestreik am 8. Februar in Istanbul

Seit mehr als 100 Jahren wird in der Türkei am 14. März der »Tag der Medizin« gefeiert. Doch in diesem Jahr ging es vor allem darum, auf die Probleme im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Mehrere Berufsverbände und Gewerkschaften – darunter die Vereinigung Türkischer Ärzte, TTB, und die Gewerkschaft Saglik-Sen – haben deshalb landesweit zum Streik an diesem Montag und diesem Dienstag aufgerufen. Dem folgten viele Kollegen im ganzen Land, in den sozialen Medien fanden sich Fotos leergefegter Krankenhäuser von Istanbul bis Diyarbakir. Statt dessen waren die Streikenden auf der Straße und hielten Kundgebungen ab, teilweise ging die Polizei gegen die Protestierenden vor.

Das größte Problem ist die fehlende Sicherheit am Arbeitsplatz, bemängeln die Gewerkschaften. Physische und verbale Angriffe auf Ärzte durch Patienten nehmen stetig zu. Gründe dafür sind neben den kurzen Zeitspannen, die für die strafrechtlichen Untersuchungen vorgesehen sind, auch das geringe Strafmaß für die Täter. 2020 wurden in der Türkei insgesamt 11.942 Beschwerden wegen Gewalt gegen Gesundheitspersonal erfasst. Eine Gesetzesänderung wird aktuell im Parlament diskutiert, Vertreter der Ärzteverbände befürworten härtere Strafen für Gewalttäter. Ebenfalls in der Debatte stehen die Entschädigungszahlungen, die anfallen, wenn eine Operation falsch durchgeführt wurde. Momentan müssen Ärzte, die den Eingriff zu verantworten haben, die Patienten aus eigener Tasche entschädigen. Dadurch können Kosten in Millionenhöhe entstehen, weshalb Ärzte zunehmend komplizierte Operationen verweigern. Statt dessen, so wird verlangt, sollen die Kosten von staatlicher Seite übernommen werden, ähnlich der Entschädigung, die bei falschen Gerichtsurteilen gezahlt wird. Justizminister Bekir Bozdag stimmte dieser Forderung bisher mündlich zu.

Neben der Gewalt sind auch die sinkenden Löhne ein Grund für den Streik. Der Durchschnittslohn einer ausgebildeten Ärztin beträgt rund 9.000 Türkische Lira (556 Euro) im Monat, gerade einmal das Doppelte des Mindestlohns. Die Löhne unterscheiden sich stark je nach Arbeitsplatz, was die Konkurrenz unter den Kollegen verschärft. In unabhängigen Familiengesundheitszentren, einer Art größerer Gemeinschaftspraxis, sind vor allem die Kosten für Strom, Gas und Miete zu einer existenzbedrohenden Belastung geworden. Wenn Ärzte Rechnungen nicht mehr zahlen können, werden die Gesundheitszentren geschlossen. Dabei ist ohnehin ein leichter Rückgang bei den Arbeitskräften im Gesundheitswesen zu verzeichnen. Lange Schichtarbeit und die hohe körperliche Belastung sind meist Gründe für den Renteneintritt oder einen Berufswechsel.

Hinzu kommt, dass viele Ärztinnen und Ärzte, aber auch Beschäftigte aus der Pflege aus der Türkei nach Europa auswandern. Viele von ihnen gehen nach Deutschland. Laut dem TTB gingen allein im letzten Jahr rund 1.400 türkische Mediziner ins Ausland, von weiteren wird dies erwartet. Wie die Deutsche Welle am Sonntag berichtete, sind von 700 Deutschlernenden in den Kursen des Goethe-Instituts bereits 120 Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich, die sich aufs Auswandern vorbereiten wollen.

Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte vergangene Woche in einer Rede trotzig auf die zunehmende Abwanderung: »Ich sage es ganz offen, wenn sie gehen wollen, dann sollen sie gehen. Wir stellen hier diejenigen ein, die gerade von der Universität kommen und machen mit denen weiter.« Auf diese Aussage folgte heftige Kritik, unter anderem erklärte der Vorsitzende der Ärztekammer in Konya, Eyüp Cetin, öffentlich seinen Austritt aus der AKP. Auch der TTB reagierte in seinem Streikaufruf auf den verbalen Angriff Erdogans: »Wer sagt, ›dann sollen sie doch gehen‹, hat keinen Respekt vor unseren Kollegen, die während der Pandemie erkrankt oder verstorben sind. Sie sollen wissen, wir arbeiten nicht, damit jemand kommt und die Krankenhäuser privatisiert, damit die Reichen noch reicher werden. Sondern weil wir Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und dies auch weiterhin tun werden.«