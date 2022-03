Philippinen: Marcos jr. führt in Umfragen

Manila. Knapp zwei Monate vor der Präsidentenwahl auf den Philippinen gilt der Sohn des verstorbenen Exdiktators Ferdinand Marcos einer Umfrage zufolge als klarer Favorit. Rund 60 Prozent der 2.400 Befragten wollen Ferdinand Marcos jr. ihre Stimme geben, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pulse Asia. Dahinter lag Vizepräsidentin Maria Leonor Robredo mit 15 Prozent. Am 9. Mai wählen die Einwohner des südostasiatischen Inselstaats den Nachfolger des scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte, der laut Verfassung nicht für eine zweite Amtszeit antreten darf. Seine Tochter Sara Duterte-Carpio gilt den aktuellen Angaben zufolge mit 43 Prozent als Favoritin für das Vizepräsidentenamt. (dpa/jW)