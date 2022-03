Coronavirus: China weitet Lockdowns aus

Beijing. China kämpft mit steigenden Zahlen von Coronavirusinfektionen. Am Montag befanden sich zehn Städte in der Volksrepublik teils oder ganz im Lockdown. Im ganzen Land gaben die Behörden die Zahl der neuen Coronafälle am Montag mit 2.300 an. Am Sonntag waren fast 3.400 neue Infektionen registriert worden – so viele wie nie seit Ausbruch der Pandemie in China Ende 2019. Ein Behördenvertreter in Shenzhen sagte am Montag, es gebe »zahlreiche kleine Epidemieherde in den Stadtvierteln und Fabriken«. Befürchtet werde ein »erhöhtes Verbreitungsrisiko«. Deshalb seien mehr Vorsichtsmaßnahmen nötig. Am Sonntag war in der Millionenmetropole eine Ausgangssperre verhängt worden. China verfolgt im Kampf gegen die Pandemie eine strikte »Nullcovidpolitik« und reagiert unmittelbar auf Infektionsfälle. (AFP/jW)