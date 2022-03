Widersprüchliche Aussagen

imago images/ITAR-TASS Die Delegationen Kiews (l.) und Moskaus am 3. März bei den Verhandlungen

Noch am Wochenende waren sowohl aus Kiew als auch aus Moskau optimistische Signale zum Stand der ukrainisch-russischen Verhandlungen über eine Waffenruhe und weitere Schritte zur Beendigung des Krieges gekommen. Einer der russischen Verhandlungsführer, der Vorsitzende des Außenpolitischen Dumaausschusses, Leonid Sluzkij, sprach von »wesentlichen Fortschritten«, die die Fertigstellung eines unterschriftsreifen gemeinsamen Dokuments näherrücken ließen. Ähnlich hatte der ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak davon gesprochen, Russland betrachte seine Situation jetzt »realistischer« und habe davon Abstand genommen, mit Kiew in der Sprache der Ultimaten zu sprechen.

Kurz nach Beginn der vierten Verhandlungsrunde am Montag vormittag beschrieb derselbe Podoljak die Gespräche dann auf Twitter als »schwierig«. Russland halte »trotz der Aussichtslosigkeit seiner Lage« nach wie vor »die Vergewaltigung ukrainischer Städte« für erfolgversprechend. Anders als am Wochenende, wo er gegenüber der Moskauer Tageszeitung Kommersant noch die Berücksichtigung russischer »Befürchtungen gegenüber bestimmten internationalen Militärbündnissen« angedeutet hatte, erklärte Podoljak gegenüber ukrainischen und westlichen Medien am Montag, die Ukraine werde »keine wesentlichen Zugeständnisse machen«.

Es gibt zwei mögliche Erklärungen für diese in sich widersprüchlichen Aussagen, die sich nicht zwangsläufig ausschließen müssen: Die eine dürfte die Botschaft nach innen sein, insbesondere an den hart nationalistischen Teil der Bevölkerung. Der hatte schon bei früheren Waffenruhen von geringerer Tragweite im Donbass darüber lamentiert, dass der ganze Kampfeinsatz von der politischen Führung desavouiert und die Opfer der Soldaten verspielt worden seien. Dass Präsident Wolodimier Selenskij diesen Teil des heimischen Publikums bei Laune halten will, hatte schon seine am Sonnabend veröffentlichte Todesdrohung gegen alle, die mit dem russischen Militär zusammenarbeiteten, gezeigt. Darin hatte er »Kollaborateuren« die außergerichtliche Hinrichtung angedroht, obwohl die Ukraine dem Europarat angehört und als Mitglied dieses Gremiums die Todesstrafe offiziell abgeschafft hat. Der Bevölkerung der besetzten Gebiete hatte er damit faktisch die Fortsetzung des 2014 begonnenen Bürgerkriegs angekündigt.

Der andere Aspekt ist wahrscheinlich, dass sich inzwischen Kiew angesichts mehr oder minder geschlossener internationaler Unterstützung und anschwellender Waffenlieferungen aus NATO und EU in der Lage zu sehen scheint, selbst Bedingungen zu stellen. Denn was Podoljak an Forderungen nannte – neben der sofortigen Feuerpause auch den alsbaldigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine –, das sind Forderungen, die einen ukrainischen Sieg in der militärischen Auseinandersetzung voraussetzen würden. Nach einer Kriegswende zugunsten von Kiew sieht es aber einstweilen nicht aus. Dasselbe gilt für die ukrainische Forderung nach Kriegsentschädigungen von Russland.

Als unrealistisch wirken Podoljaks Aussagen auch angesichts der in den vergangenen Tagen vermehrten Äußerungen westlicher Politiker und Militärs zum weiteren Verlauf des Krieges. Überwiegend liefen sie darauf hinaus, dass der Krieg noch einige Monate weitergehen werde, nicht zuletzt deshalb, weil Russland noch nicht am Ende seiner militärischen Kräfte sei. Gegen eine Kompromissbereitschaft Russlands zum jetzigen Zeitpunkt spricht auch, dass Moskau inzwischen durchaus territoriale Veränderungen vor allem in der Südukraine in Erwägung zieht. So wurde am Wochenende über Vorbereitungen der russischen Armee zur Organisation einer Volksabstimmung zur Ausrufung einer »Volksrepublik Cherson« rund um diese Großstadt am Unterlauf des Dnipro berichtet – ein Vorhaben, das angesichts der allem Anschein nach überhaupt nicht enthusiastischen Aufnahme der russischen Soldaten durch die örtliche Bevölkerung alle Chancen haben dürfte, zu einer heftigen Blamage zu werden, wenn die Ergebnisse nicht gefälscht würden.

Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Lage von 2014. Die Kontrolle über Cherson auf irgendeine Weise zu behalten, wäre zwar ein nachvollziehbares russisches Ziel, weil in dieser Region der die Krim mit Süßwasser versorgende Kanal aus dem Dnipro-Stausee von Kachowka abzweigt. Allerdings widerspräche dies ebenso wie die von Regionalpolitikern von der Krim angekündigte Errichtung einer Landverbindung zwischen der Halbinsel und den »Volksrepubliken« des Donbass der Aussage Wladimir Putins, Russland plane keine Aufteilung oder Beschneidung ukrainischen Territoriums – abgesehen von der Forderung nach Anerkennung der Zugehörigkeit der Krim zu Russland und der Unabhängigkeit der beiden Donbass-Republiken.