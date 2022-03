Fatale Zustände in zyprischem Lager

Nikosia. In Zyperns größtem Flüchtlingslager Pournara hat sich die Lage weiter verschlechtert. Der Präsident des EU-Landes, Nikos Anastasiades, sprach bei einem Besuch des Camps im Westen der Hauptstadt Nikosia am Montag von »tragischen Zuständen«. Das Lager ist eigentlich für 1.000 Menschen gedacht. Inzwischen leben dort doppelt so viele. Hunderte Menschen versammelten sich während des Besuchs am Zaun und schrien: »Wir brauchen Hilfe«. Probleme gibt es nach ihren Angaben mit der Essens- und Wasserversorgung. (dpa/jW)