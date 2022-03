Rachsüchtiger Staat

Gerard Pierlovisi/Panoramic/IMAGO Bereits am vergangenen Mittwoch gingen in Ajaccio viele auf die Straße

Knapp einen Monat vor der Präsidentschaftswahl holen Frankreichs amtierenden Staatschef Emmanuel Macron schwere Versäumnisse seiner Innenpolitik ein. Auf der Insel Korsika, über Generationen Zentrum des Widerstands gegen das Regime des mächtigen französischen Zentralstaats, beherrscht seit Tagen erneut Wut gegen die Exekutive in Paris das öffentliche Leben. Macron, der während seiner Wahlkampagne im April 2017 eine »offene und pragmatische« Politik für die um Autonomie kämpfenden Korsen verlangt hatte, »vergaß« – kaum zum Präsidenten gewählt – die rund 340.000 Einwohner der Insel wieder. Nun bringt ein Mordversuch an dem seit zehn Jahren weggesperrten Separatisten Yvan Colonna mitten im Hochsicherheitsgefängnis von Arles das Inselvolk auf die Straßen. Tausende vor allem junge Menschen verlangten am Sonntag in Bastia »Freiheit für alle politischen Gefangenen«. Gegen Abend kam es zu teils schweren Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften. Offiziellen Angaben zufolge wurden 67 Menschen verletzt, darunter 44 Beamte.

Colonna gilt der Justiz als Vollstrecker eines dreiköpfigen Terrorkommandos, das am 6. Februar 1998 in der korsischen Hauptstadt Ajaccio den damaligen Präfekten der Insel, Claude Erignac, auf offener Straße erschoss. Während seine als solche bezeichneten Mittäter Alain Ferrandi und Pierre Alessandri bereits 14 Monate später gefasst wurden, konnte sich Colonna, versteckt in der unzugänglichen Vegetation Korsikas, der Macchia, bis zum Juli 2003 dem Zugriff der Polizei entziehen. Wie Ferrandi und Alessandri wurde er – nach einem Mammutprozess durch alle Instanzen – im Juli 2012 rechtsgültig und letztendlich zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die drei Separatisten, die in ihrer Heimat Heldenstatus genießen, werden im Hochsicherheitsgefängnis Arles seither in Isolationshaft gehalten.

Warum Colonna am 2. März dennoch zusammen mit dem als hochgefährlich beschriebenen Dschihadisten Franck Elong Abé im Gymnastikraum der Haftanstalt allein gelassen wurde, ist eine der Fragen, die den korsischen Protest seither befeuert. Wie der französische Nachrichtensender BfM TV in der vergangenen Woche berichtete, habe die Wachmannschaft in Arles Elong Abé mehr als acht Minuten lang Zeit gelassen, seinen Mitgefangenen fast zu Tode zu würgen. Colonna überstand den Angriff zwar gerade noch lebend, liegt aber seither im Koma. Wie zahlreiche Reaktionen im Netz und während der Straßenproteste nahelegen, nährt der Vorfall auf Korsika inzwischen den Verdacht, die Exekutive habe mit Hilfe des Dschihadisten, der als Grund für seine Attacke »Blasphemie« von seiten seines Opfers angab, Rache am Mörder eines der ihren üben wollen.

Seit Freitag versucht die Regierung in Paris nun, sich um die von Macron vor fünf Jahren gemachten Zugeständnisse an die Korsen zu kümmern. Als Präsidentschaftskandidat hatte Macron im April 2017 der Hoffnung der Korsen auf einen Autonomiestatus Nahrung gegeben: Die Republik sei »bei weitem stark genug, um auch (korsische) Besonderheiten zu verkraften«. Erst jetzt ließ sich der Präsident herab, wenigstens den von der Justiz verordneten, »Staatsfeinden« vorbehaltenen Sonderstatus der Gefangenen aufzuheben. Neben der Isolationshaft verbot der auch eine Verlegung der Verurteilten – seit Jahren hatten die Familien der Gefangenen von Arles vergeblich darum gebeten, sie die schweren Strafen wenigstens auf ihrer Insel verbüßen zu lassen.

Eine nun gewährte Geste, die Colonnas Frau Christine lediglich als eine »zusätzliche Aktion staatlicher Rache« bewertete, »ausgeübt an einem Mann, der, ans Bett gefesselt, in einem Krankenhaus liegt«. Gilles Siméoni – Anführer der korsischen Autonomistenpartei Femu a Corsica (FaC), die seit 2015 im Regionalparlament der Insel die Mehrheit hält, und ehemaliger Verteidiger Colonnas vor Gericht – sieht die Zentralregierung seit der Aufhebung des Sonderstatus der korsischen Gefangenen erst »auf halbem Weg« zur versprochenen Autonomie für Korsika. Verlangt wird als »nächster Schritt« unter anderem die Finanzhoheit gegenüber Paris.