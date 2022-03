Sonnenblumenöl bald Mangelware

Berlin. Sonnenblumenöl könnte in Deutschland wegen des Ukraine-­Krieges schon in einigen Wochen Mangelware werden. Davon geht der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) aus. »Die Vorräte reichen voraussichtlich noch für wenige Wochen«, sagte Ovid-Geschäftsführer Gerhard Brankatschk am Montag zu dpa. Nachschub aus der Ukraine – dem wichtigsten Lieferland für Sonnenblumenöl – gebe es derzeit nicht. (dpa/jW)