Nach Moskau-Reise: SPD redet nicht mit Schröder

Berlin. Nach der Reise von Gerhard Schröder nach Moskau will die SPD nicht mit dem früheren Bundeskanzler und Parteivorsitzenden über das Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reden. »Wir werden jetzt keine Versuche unternehmen, über die Beweggründe dieser Reise etwas herauszufinden«, sagte Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag in Berlin. »Wenn er meint, dort irgendwelche Erkenntnisse gewonnen zu haben, die wichtig sind für kommende politische Entscheidungen der Bundesregierung, dann, glaube ich, stehen ihm alle Kontaktdaten so weit zur Verfügung, dass er darauf zurückgreifen könnte«, so Kühnert weiter. (dpa/jW)