Hackerangriff auf Rosneft Deutschland

Berlin. Unter dem Label »Anonymous« auftretende Hacker haben bei einem Cyberangriff auf die deutsche Niederlassung des russischen Energiekonzerns Rosneft offenbar erheblichen Schaden angerichtet. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bestätigte am Montag Medienberichte, wonach die Rosneft Deutschland GmbH am Wochenende einen IT-Sicherheitsvorfall meldete. Rosneft ist Russlands größter Ölproduzent. Das Unternehmen, das an drei Raffinerien in der Bundesrepublik beteiligt ist und damit zur sogenannten kritischen Infra­struktur gehört, zeigte die Cyberattacke außerdem beim Landeskriminalamt Berlin an. (dpa/jW)