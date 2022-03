UNO: Hungerkrise im Jemen verschlimmert sich

Rom. Die Vereinten Nationen warnen vor einer weiteren Verschlechterung der Hungerkrise im Kriegsland Jemen. »Die humanitäre Situation in dem Land steht an der Schwelle dazu, zwischen Juni und Dezember 2022 noch schlimmer zu werden«, teilte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) am Montag in Rom mit. 19 Millionen Menschen laufen nach Experteneinschätzung Gefahr, ihren Minimalbedarf an Nahrung nicht mehr decken zu können. Einer Prognose zufolge droht außerdem 2,2 Millionen Kindern Mangelernährung. 161.000 Menschen und damit mehr als fünfmal so vielen wie aktuell droht in der zweiten Jahreshälfte der Hungertod. (dpa/jW)