Raketenangriff in Donezk

Valentin Sprinchak/ITAR-TASS/IMAGO Tod und Zerstörung nach dem Abschuss der Rakete in Donezk am Montag

Beim Abschuss einer anfliegenden ukrainischen Boden-Boden-Rakete vom Typ SS21 (»Totschka-U«) sind in Donezk am Montag morgen 20 Menschen getötet worden, mindestens neun wurden verletzt. Wie die Behörden der »Volksrepublik« Donezk mitteilten, trafen herabfallende Splitter und Raketenteile einen zufällig vorbeifahrenden Bus und eine Menschenschlange vor einem Geldautomaten. Mehrere der Opfer seien Kinder gewesen.

Dass auch der Abschuss von Raketen für Unbeteiligte tödlich enden kann, zeigte ein ähnlicher Vorfall in Kiew am Vormittag. Dort gelang es der ukrainischen Luftabwehr, einen russischen Marschflugkörper abzuschießen. Dieser stürzte dann auf ein Wohngebiet westlich des Stadtzentrums und zerstörte einen Häuserblock. Zwei Tote hatte es in Kiew schon am Morgen als Folge eines russischen Luftangriffs auf ein Wohnviertel im nördlich gelegenen Stadtbezirk Obolon gegeben.

Aus dem belagerten Mariupol wurde am Montag gemeldet, dass etwa 160 Privatfahrzeuge die Stadt unbehelligt in Richtung auf das ukrainische Saporischschja verlassen hätten. In den vergangenen Tagen waren Evakuierungsversuche mehrfach an Beschuss einer der beiden Kriegsparteien gescheitert. In einigen Außenbezirken von Mariupol waren schon am Wochenende Panzer mit dem aufgemalten »Z« gesichtet worden, mit dem die russische Armee ihre für den Angriff verwendeten Fahrzeuge kennzeichnet. Die Stadt ist inzwischen weitgehend zerstört.

Russland drohte unterdessen, seine bisherige Taktik zu ändern und künftig auch Städte zum Ziel direkter Angriffe zu machen. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte, bisher habe die russische Armee dies mit Blick auf den Schutz der Zivilbevölkerung vermieden. Es zeige sich jedoch, dass nationalistische Formationen dies ausgenutzt hätten, um schwere Waffen in Wohnvierteln zu stationieren.

In der Hafenstadt Mikolajiw im Süden der Ukraine verschärft sich unterdessen offenbar die humanitäre Lage. Videos in sozialen Medien zeigten lange Schlangen an Ausgabestellen für Hilfsgüter. Kommentatoren beschwerten sich, dass pro Person »nur drei Dosen Fisch« ausgeteilt worden seien. Das britische Verteidigungsministerium meldete am Montag, die russische Schwarzmeerflotte habe die ukrainische Küste praktisch vollständig blockiert und das Land damit vom Seehandel abgeschnitten. Ein Landungsversuch sei nur eine Frage der Zeit, so das britische Militär. Die Ukraine ist einer der größten Exporteure unter anderem von Weizen und Sonnenblumenkernen. Deshalb wird erwartet, dass wegen des Kriegs auch die Lebensmittelpreise weltweit steigen und insbesondere die Ernährungslage ärmerer Länder prekärer wird.

China hat unterdessen Berichte US-amerikanischer Medien zurückgewiesen, Russland habe das Land um Militär- und Finanzhilfe gebeten. Solche Meldungen seien »bösartige Desinformation«, erklärte das Außenministerium in Beijing. China sei weiterhin bereit, eine Verhandlungslösung des russisch-ukrainischen Konflikts konstruktiv zu begleiten.