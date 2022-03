Erfolg für Kolumbiens Linke

Luisa Gonzalez/REUTERS Gustavo Petro (M.) am Sonntag abend in Bogotá vor Anhängern

Das Ergebnis unterstreicht die Ambitionen des Linksblocks in Kolumbien: Nach Auszählung fast aller Stimmen der Parlamentswahl vom Sonntag (Ortszeit) gewinnt das Bündnis progressiver Parteien »Historischer Pakt« 17 der 108 Sitze im Senat sowie 25 der 188 Sitze im Unterhaus – das beste Ergebnis für die Linke in dem südamerikanischen Land. Hinzu kommen je Kammer fünf Sitze für Comunes. Diese wurden der mit dem »Historischen Pakt« verbundenen Nachfolgepartei der FARC-EP infolge des Friedensabkommens zwischen der Guerilla und der kolumbianischen Regierung 2016 zugesprochen. Angesichts der extrem zersplitterten Parteienlandschaft dürfte die Linke damit auf die Mehrheit im Kongress kommen.

Bei den ebenfalls am Sonntag erfolgten partei- bzw. bündnisinternen Vorwahlen setzte sich Gustavo Petro mit 80 Prozent der Stimmen deutlich als Präsidentschaftskandidat des »Historischen Pakts« durch. Fast 4,5 Millionen Kolumbianerinnen und Kolumbianer stimmten für den Exguerillero, der in der Stichwahl 2018 gegen den aktuellen Präsidenten Iván Duque verloren hatte. Mit mehr als 780.000 Stimmen kam die linke ­afrokolumbianische Aktivistin Francia Márquez auf über 14 Prozent.

Bei der Vorwahl der Konservativen setzte sich Federico Gutiérrez mit 2,16 Millionen Stimmen durch. Sergio Fajardo, der für das »Mitte«-Bündnis »Zentrum der Hoffnung« antreten wird, kam auf etwas mehr als 723.000 und damit weniger Stimmen als die unterlegene Kandidatin des »Historischen Pakts«, Márquez. Die Regierungspartei »Demokratisches Zentrum« verzichtete auf Vorwahlen, ihrem Kandidaten Oscar Zuluaga werden allerdings keine Chance für die erste Runde der Präsidentenwahl eingeräumt.

Petro, der in allen Umfragen für die Präsidentenwahl deutlich vor seiner Konkurrenz liegt, erklärte am Sonntag, ein Sieg bereits in der ersten Runde am 29. Mai sei möglich. Dafür scheint er auch bereit zu sein, Verbündete in anderen politischen Lagern zu suchen. Sollte Petro nicht auf die absolute Mehrheit kommen, dürfte er es gegen eine vereinte Rechte in der Stichwahl schwer haben.