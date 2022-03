Neu erschienen

Graswurzelrevolution

In der Märzausgabe der Graswurzelrevolution bilanziert Christian Janßen »25 Jahre Neoliberalismus und Marktlogik in Pflege, Betreuung und Begleitung«. Über »Glanz und Elend der Provinzkrankenhäuser« schreibt Joseph Steinbeiß. Er erinnert daran, dass die Einführung der diagnosebedingten Fallpauschale zur Krankenhausfinanzierung im Jahr 2003 ausdrücklich das Ziel hatte, kleinere Krankenhausstandorte »unlukrativ« zu machen: »Der Architekt der Umgestaltung (…) war ein gewisser Karl Lauterbach, der aktuelle Bundesminister für Gesundheit.« Zwei Nachrufe erinnern an den im Januar verstorbenen Jochen Stay. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 51/Nr. 467, 24 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

Der Funke

Im Funke schreibt Laura Eisner über die Tarifrunde im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst. Die Gewerkschaftsbürokratie nutze die Pandemielage, »um sich dahinter zu verstecken und größere Kämpfe und Auseinandersetzungen zu vermeiden«. Jakob Riedel meint, dass die herrschende Klasse in der Bundesrepublik überwiegend weiter auf die Union setze und auf deren Stabilisierung hoffe. Ivan Loch geht den »Wurzeln des Aufstands« in Kasachstan nach. Über Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen schreibt Camille Martis: »Das Wahlverhalten ist heute unbeständiger als im Jahr 2017. Das macht den Ausgang der Wahl unvorhersehbar.« (jW)

Der Funke – Marxistische Linke, Nr. 1/2022, 23 Seiten, 2 Euro, Bezug: Der Funke e. V., Postfach 2112, 65011 Wiesbaden, E-Mail: redaktion@derfunke.de

SoZ

In der SoZ weist Klaus Meier darauf hin, dass, obwohl der öffentliche Personenverkehr auch laut offiziellen Bekundungen der Ampelkoalition dringend ausgebaut werden müsse, die Produktionskapazitäten im Bereich Schienenfahrzeugbau derzeit nicht etwa erweitert, sondern »geradezu abgewrackt« würden. Im Interview berichtet ein Lokführer, der unter anderem für Abellio gearbeitet hat, über die Arbeitsbedingungen in diesem Beruf: »Laut Tarifvertrag ist nur ein zusammenhängendes Wochenende im Monat garantiert.« (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 37/Nr. 3, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de