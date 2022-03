Gott trägt Zahnspange

Netflix 2022 Musste viele überzeugen: HipHop-Milliardär Kanye West

Ein Film über Kanye West ist natürlich auch ein Film über Gott. Nicht nur, weil Kanye, wie er uns schon auf seinem Album »Yeezus« (2013) verkündete, selber ein Gott ist, oder zumindest dicke mit ihm im Geschäft. Sondern auch, weil Kanye, wie viele andere US-Rapper, ein so intensives wie verwirrendes Verhältnis zum Christentum hat. Der dreiteilige Dokumentarfilm »Jeen-Yuhs« ist daher auch für alle, die kein großes Interesse an dem Superstar haben, ein spannender Einblick in das komplexe Verhältnis von Religion, Rap und Rassismus. Es geht um Erlösung und Erlösen, und wie der eigenwillig buchstabierte Titel des Films andeutet, um Genie und Wahnsinn.

Fangen wir mit der Zahnspange an. Denn obgleich der Filmemacher Clarence »Coodie« Simmons an vielen Stellen mit seinen klischeebeladenen Voiceovers über Gott und Vorsehung nervt, hat er in den gut 20 Jahren an Kanyes Seite doch einen wunderbaren Job als Dokumentarfilmer gemacht. Seine Kamera scheint die ersten Jahre fast jede Sekunde gelaufen zu sein, ab dem Zeitpunkt, an dem er den bis dahin nur als Beatproduzent halbwegs bekannten Kanye in der gemeinsamen Heimat Chicago kennenlernte und so von dessen Charisma beeindruckt war, dass er beschloss, seinen Job als Moderator der Chicagoer Lokal-TV-Sendung »Channel Zero« aufzugeben und West zu filmen. Die entstandenen Aufnahmen sind intim und verletzlich, etwa wenn Kanye seine lose Zahnspange in mehreren Momenten unter den leicht verwirrten Blicken seiner Rapidole aus dem Mund popelt, um sie von seinem Talent als Rapper zu überzeugen.

Er musste viele überzeugen. Zunächst das Label Roc-a-Fella, die zwar gern seine Beats kauften, aber nichts von seinem Flow als Rapper hielten. Coodie begleitet ihn in die Büros in New York, wo Kanye uneingeladen von Raum zu Raum geht, seine CD in jeden verfügbaren Player steckt und in die peinlich berührten Gesichter von Marketingangestellten rappt. Das Label gibt ihm schließlich einen Plattenvertrag, aber will vor allem weiter Beats von ihm, stellt ihm kein Budget für eigene Aufnahmen zur Verfügung. Wir sind dabei, wie er es einfach alleine macht: in seiner Wohnung vorproduziert, umtriebig netzwerkt, Studiozeit schnorrt, Rapper wie Mos Def für Kollaborationen gewinnt, Produzenten wie Pharrell Williams bei gemeinsamen Sessions begeistert. Selbst als er nach einem Autounfall das Maul wegen eines gebrochenen Kiefers verdrahtet bekommt, lässt er sich nicht aufhalten, rappt sogar den späteren Hit »Through the Wire« seines Debutalbums »The College Dropout« (2004) durch zusammengebissene Zähne.

Aber Kanye glaubte eben schon damals nicht nur an Gott, sondern vor allem an sich. Und wie. Die Kamera ist bei vielen Monologen Zeuge, in denen Kanye seine Größe preist, sich von nichts und niemandem entmutigen lässt. Hier deutet sich bereits die psychische Konstellation an, die in späteren Jahren zu den öffentlichen Eskapaden und in manische Phasen führt, etwa als er mit irren Auftritten im rotem ­MAGA-Cap (Make America Great Again) im Weißen Haus für Donald Trump warb, oder 2020 selber als Präsident kandidierte.

Er war immer überzeugt, dass er alles schaffen kann, obwohl er als Nachkomme von Sklaven aus dem Nichts kommt. Diese schwer auszuhaltende Spannung zwischen Allmacht und Ohnmacht ist es, die Kanyes bipolare Störung möglicherweise erklärt, sie jedenfalls als Symptom der kranken US-Gesellschaft erscheinen lässt. Wenn weder die sozialökonomische Herkunft noch die gegenwärtige Plattenindustrie ihn ranlassen wollte, welche unglaubliche Macht muss dann auf seiner Seite gewesen sein, dass er es trotzdem schaffte? Klar, Gott. Und sein eigenes Genie.

Und wie so oft in der überdrehten US-amerikanischen Kulturindustrie: Dieser Größenwahn wurde durch Kanyes selbst betriebenen Geniekult von Fans und Konkurrenten schließlich als Wahrheit akzeptiert. Ob Kanye ein guter Rapper ist? Lässt sich drüber streiten. Ein Genie? Darauf können sich sogar seine Hater einigen.