Hochzeitstermin von Assange und Moris steht

London. Der Hochzeitstermin für den inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange und seine Partnerin Stella Moris steht. Das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London setzte die Eheschließung für den 23. März um 13 Uhr (Ortszeit) an, wie Assanges Verlobte Sonnabend nacht auf Twitter mitteilte. Die beiden gemeinsamen Söhne sollen bei der Zeremonie dabei sein. Assange sitzt seit fast drei Jahren in Belmarsh in Isolationshaft. (dpa/jW)