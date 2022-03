Wahlen in Kolumbien

Bogotá. In Kolumbien sind am Sonntag Parlamentswahlen sowie Vorwahlen für die Präsidentenwahl im Mai abgehalten worden. Fast 39 Millionen Stimmberechtigte entscheiden über die Zusammensetzung von Senat und Abgeordnetenhaus, die beide derzeit von rechten Parteien dominiert werden. Parallel dazu läuft die Vorwahl der Präsidentschaftskandidaten. Dabei müssen drei Kandidaten ausgewählt werden, die das »rechte, linke und mittlere« Parteienspektrum repräsentieren. Drei andere Kandidaten wurden von ihren jeweiligen Gruppierungen ausgewählt. Die sechs Finalisten treten in einer ersten Runde der Präsidentenwahl am 29. Mai gegeneinander an. Die Stichwahl ist am 19. Juni. (AFP/jW)