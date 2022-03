Venezuela bereit für Dialog mit EU

Caracas. Nach ersten Gesprächen zwischen den USA und Venezuela hat der venezolanische Außenminister Félix Plasencia Dialogbereitschaft mit der Europäischen Union signalisiert. Venezuela sei bereit, in einen »friedlichen Dialog« einzutreten, sagte Plasencia am Sonnabend (Ortszeit) bei einem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Rande eines Diplomatieforums im türkischen Antalya, wie sein Ministerium erklärte. Gleichzeitig forderte Plasencia demnach erneut ein Ende der EU-Sanktionen gegen sein Land. Am vergangenen Wochenende hatte sich bereits eine US-Delegation in der venezolanischen Hauptstadt Caracas mit Präsident Nicolás Maduro getroffen. (AFP/jW)