81 Hinrichtungen in Saudi-Arabien

Riad. An nur einem Tag hat Saudi-Arabien mehr Menschen hingerichtet als im gesamten vergangenen Jahr. Nach Berichten der Staatsmedien wurden am Sonnabend 81 Menschen wegen »Terrorismusvorwürfen« hingerichtet. Laut amtlicher Nachrichtenagentur SPA hatten sie Verbindungen zum »Islamischen Staat, Al-Qaida, den Huthis (Ansarollah, jW) und anderen terroristischen Organisationen«. Im gesamten vergangenen Jahr waren in dem Golfstaat 69 Todesurteile vollstreckt worden. In diesem Jahr wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP bis Freitag elf Menschen hingerichtet. (AFP/jW)