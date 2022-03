Regelsatz reicht nicht mehr

CÃzaro De Luca/EUROPA PRESS/dpa Haushaltsgeräte, die viel Strom verbrauchen, werden wegen der hohen Energiepreise für viele zum Problem

Die Energiepreise steigen in der BRD seit Monaten kontinuierlich. Tanken, Heizen und Strom werden immer teurer. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland treiben die Kosten unaufhörlich weiter in die Höhe. Vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen stellt das ein Problem dar, das kaum zu bewältigen ist. Die Sozialverbände warnen vor dieser Entwicklung ebenfalls schon seit Monaten.

Haushalte alleingelassen

Zuletzt hat Die Linke Niedersachsen schnelle Lösungen gefordert. Bund und Länder hätten bislang keine umfassende Entlastung auf den Weg gebracht, monierte der Landesverband der Partei am Donnerstag in einer Erklärung. »Für die Bundesregierung war es kein Problem, an nur einem Wochenende 100 Milliarden Euro für die Rüstung bereitzustellen«, so Landesvorstandsmitglied Felix Mönkemeyer. Dagegen würden die Haushalte mit den Zusatzausgaben alleingelassen. »Wenn jetzt die Industrie und der Mittelstand nach Hilfe bei den Energiekosten rufen, sollte die Politik die Chance nutzen, auch bei den Haushalten nachzubessern.«

Die Dringlichkeit des Problems ist auch den Jobcentern bewusst. In Nordrhein-Westfalen schrieben sie deshalb im Februar einen Brandbrief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Darin berichten sie von ihrer großen Sorge um Haushalte, die auf Grundsicherung angewiesen sind. »Nach unserer Überzeugung werden im Laufe dieses Jahres sukzessive immer mehr Leistungsbeziehende von Energiearmut in einem bisher nicht gekannten Ausmaß betroffen sein«, heißt es in dem Brief, der in der vergangenen Woche bekannt wurde.

Gerade beim Strombedarf sehen die Verfasser erhebliche Probleme, die nur der Bund lösen könne. Denn anders als die Heizkosten müssen die Kosten für Strom aus dem Regelsatz der Grundsicherung bezahlt werden. In diesem Jahr sind dafür allerdings nur 36,42 Euro pro Monat für einen Alleinstehenden vorgesehen. Dieser Betrag entspricht den Energiekosten aus dem Jahr 2018, heißt es in dem Brief, und das trage »in keiner Weise den Preisentwicklungen der jüngsten Vergangenheit Rechnung«.

Fehlende Übersicht

Die verantwortlichen Politiker tun sich schwer mit dem Thema, es fehlt auch an belastbaren Zahlen. Wie schwer es fällt, das Ausmaß des Problems einzuschätzen, wird beispielhaft in einer Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage der CDU-Fraktion deutlich. Demnach verfügt die Senatsverwaltung nicht über eine Übersicht der aktuellen Energiepreise. Abgeordnete der Christdemokraten hatten sich nach der Entwicklung der Strom- und Gaspreise in der vergangenen Legislaturperiode erkundigt. Ende Februar bekamen sie zur Antwort: »Dem Senat liegen Informationen zu den Preisen aller Strom- und Gaslieferanten in Berlin nicht vor«.

»Energiearmut ist eine Benachteiligung, über die wir in Deutschland viel zuwenig reden«, erklärte Katrin Großmann vor einigen Tagen gegenüber Tagesschau.de. Die Professorin für Stadt- und Raumsoziologie forscht seit langem zu dem Thema, und sie betont: »Unsere Regierung weigert sich seit Jahren, Energiearmut als eigenständigen, sozialen Tatbestand anzuerkennen«. Es handle sich um mehr als eine Unterart der »Einkommensarmut«.

Entgegen dieser Einschätzung verweist der Berliner Senat zum Thema lediglich auf die Leistungen der Grundsicherung und andere Sozialleistungen, von denen aber keine die Energiekosten hinreichend deckt.

Energieschecks gefordert

Mönkemeyer plädiert in der aktuellen Situation für einen Vorschlag der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Alle Menschen mit einem Bruttoeinkommen von weniger als 42.000 Euro im Jahr sollen demnach Energieschecks in Höhe von 150 Euro ausgestellt bekommen. Das deckt zwar nach den Berechnungen der IG BCE nur etwa 40 Prozent der Mehrkosten. Aber es ist wenigstens ein konkreter Vorschlag, so Mönkemeyer.