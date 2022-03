Bunt mit viel Blau-Gelb

Frank Rumpenhorst/dpa Zwischen Friedenstaube und EU-Fahnen: Demonstration am Sonntag in Frankfurt am Main

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg gehen hierzulande seit Tagen Zehntausende auf die Straße, auch an diesem Wochenende wieder. In Berlin demonstrierten am Sonntag nach Veranstalterangaben 60.000 Menschen, in Stuttgart sollen es 35.000, in Frankfurt am Main 12.000, in Hamburg 10.000 und in Leipzig 8.000 gewesen sein. Doch die Freude der Friedensbewegung über die Massenproteste dürfte getrübt sein. Denn auf den Großkundgebungen am Sonntag, die das Bündnis »Stoppt den Krieg!« organisiert hatte, wurden Hintergründe des Krieges oft ausgeblendet. Manche Redner forderten offen Waffenlieferungen an die Ukraine, Vertreter der Aufrüstungsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen durften das Wort ergreifen.

Willi van Ooyen vom bundesweiten Friedensratschlag, der die Frankfurter Demonstration verfolgt hatte, erklärte am Sonntag gegenüber jW, er sehe die Proteste »sehr zwiespältig«. Viele Menschen würden derzeit eher aus dem »Gefühl einer Ohnmacht, die sie rational nicht kompensieren können«, auf die Straße gehen. So würden auch Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert, die sicher kein Beitrag zum Frieden seien. Allerdings habe er bei der Kundgebung in Frankfurt den Eindruck gehabt, dass die Demonstranten, »die rational mit dem Thema umgehen«, in der Mehrheit gewesen seien.

Dass die Großdemos ein heterogenes Bild bei gleichzeitiger Omnipräsenz der ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb abgaben, lag wohl auch an der Breite des Bündnisses »Stoppt den Krieg!«, in dem Gewerkschaften, Umweltverbände, Kirchen und diverse Organisationen sich zusammengefunden haben – etwa der DGB, Greenpeace oder Seebrücke. Auch die Partei Die Linke mobilisierte zu den Demos. Der Aufruf war eher allgemein gehalten. So wurde »für ein Europa des Friedens, der Solidarität und der Abrüstung« geworben; das von der Ampelkoalition auf den Weg gebrachte »Sondervermögen« Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro sehe man »sehr kritisch«. Dennoch redeten auf den Demos, etwa in Leipzig, auch Vertreter von SPD und Grünen, die für diese Rekordaufrüstung im Bund verantwortlich sind. In Hamburg, wo der DGB zur Demo aufgerufen hatte, fehlte die Kritik am »Sondervermögen« im Aufruf ganz. Dort gehörten zu den Erstunterzeichnern die SPD, die Grünen, FDP, die CDU sowie Unternehmerverbände.

Kaum zu übersehen ist die Doppelmoral vieler Akteure des Bündnisses. So gehören zu den treibenden Kräften hinter der momentanen Mobilisierung der DGB und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – beides Organisationen, die im Frühjahr 1999 den völkerrechtswidrigen Angriff der NATO auf Ex-Jugoslawien voll mitgetragen haben. Im aktuellen Aufruf des Bündnisses heißt es: »Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der russischen Führung im Herzen Europas wird immer brutaler. Sie droht mit Atomwaffen. Das Leiden der Menschen in der Ukraine wird immer dramatischer. Wir fühlen mit ihnen und stehen an ihrer Seite.« Wie anders klingt die Erklärung des DGB-Bundesvorstandes zum Krieg im Kosovo vom 6. April 1999. Der DGB verurteilte damals »mit aller Schärfe die ethnischen Säuberungen« im Kosovo. Vor diesem Hintergrund habe der DGB »den vom Deutschen Bundestag gefassten Beschluss respektiert, die NATO dabei zu unterstützen, durch den Einsatz von Streitkräften Verhandlungsergebnisse zu erzwingen«. Mit dieser Formulierung hieß der Gewerkschaftsbund damals ein Bombardement gut, das am Ende 78 Tage andauerte.

Auch die beiden großen Kirchen des Landes stehen wie schon 1999 fest an der Seite der westlichen Kriegsallianz. So haben wie die EKD zuvor auch die katholischen deutschen Bischöfe die Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. Sie seien »grundsätzlich legitim«, damit das Land sein »von der kirchlichen Friedensethik bejahtes Recht auf Selbstverteidigung« wahrnehmen könne, hieß es in einer am Donnerstag publizierten Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz.