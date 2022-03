El Salvador: Haftbefehl gegen Expräsident

San Salvador. Ein Gericht in El Salvador hat im Zusammenhang mit der Ermordung von sechs Jesuiten und zwei Mitarbeiterinnen im Jahr 1989 Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten Alfredo Cristiani erlassen. Der Richter ordnete am Freitag auch für den Exabgeordneten Rodolfo Parker und vier Militärs Untersuchungshaft an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das Massaker fand im November 1989 auf dem Campus der Universidad Centroamericana in San Salvador statt. Den Opfern waren Verbindungen zu der linken Guerillaorganisation FMLN nachgesagt worden. (dpa/AFP/jW)