Jemen: Tausende Kinder tot oder verstümmelt

Dubai. Bei den Kämpfen im Jemen sind nach UN-Angaben im Januar und Februar 47 Kinder »getötet oder verstümmelt« worden. In den vergangenen sieben Jahren seien in dem Land nach Erkenntnissen der UNO mehr als 10.000 Kinder getötet oder verletzt worden, teilte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF am Sonnabend mit. »Die tatsächliche Zahl liegt wahrscheinlich viel höher.« Seit 2015 führen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emiraten sowie weitere arabische Staaten Krieg gegen die Ansarollah (»Huthi«). Nach UN-Angaben wurden seitdem bereits rund 380.000 Menschen getötet, Millionen weitere mussten flüchten. (AFP/jW)