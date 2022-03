Iran feuert Raketen auf Erbil

Erbil. Der Iran hat die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Irak mit Raketen beschossen. In Erbil gingen am Sonntag zwölf Raketen nieder, wie das kurdische Innenministerium erklärte. Sie hätten das US-Konsulat als Ziel gehabt und seien in einem Wohngebiet eingeschlagen. Der kurdische TV-Sender Rudaw berichtete, einige Raketen seien in der Nähe des neuen Konsulats zu Boden gegangen, das sich derzeit noch im Bau befindet. Nach Angaben des Innenministeriums wurde ein Mensch verletzt. Teheran beanspruchte den Angriff für sich. Die iranischen »Revolutionsgarden« (IRGC) erklärten am Sonntag, sie hätten in Erbil eine »israelische Geheimdienstbasis« mit Raketen angegriffen. Die Attacke sei ein Vergeltungsakt für die mutmaßlichen israelischen Angriffe in Syrien vor rund einer Woche, bei denen zwei iranische Offiziere getötet wurden. (dpa/jW)