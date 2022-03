Warnstreiks an deutschen Flughäfen

David Young/dpa Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn am 28. Februar

Der Tarifkonflikt spitzt sich zu: Nachdem in den bisher drei Verhandlungsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Flughäfen keine Einigung erzielt werden konnte, will Verdi nun den Druck auf die Kapitalseite deutlich verstärken. Für diesen Montag hat die Gewerkschaft die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle an mehreren Flughäfen zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Gestreikt wird in Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig.

Verdi verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Der hat zwar ein Angebot unterbreitet, das ist laut Gewerkschaft aber »unzureichend«. »Die Luftsicherheitskräfte an den Flughäfen sind mit dem bisherigen Angebot der Arbeitgeber sehr unzufrieden und deshalb auch für ihre Forderungen kampfbereit«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper am Sonntag gegenüber jW. Problematisch sei vor allem, dass in keiner Weise die aktuelle Preisentwicklung aufgegriffen würde. Außerdem sei bislang die Forderung nach einer Angleichung der Löhne zwischen Ost und West ignoriert worden. »Wir rechnen mit einer sehr starken Beteiligung an unseren Streikmaßnahmen«, schlussfolgerte Pieper.

Bereits Ende Februar hatte es nach zwei Verhandlungsrunden ohne Ergebnis an einzelnen Flughäfen Warnstreiks gegeben. Anfang März hatte die dritte Runde ebenfalls kein Ergebnis gebracht. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Gehälter der Gepäck- und Personalkontrolleure sollen das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle erreichen, Beschäftigte in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle bundesweit einheitlich bezahlt werden. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.