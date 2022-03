Meisenknödel

»Gefechte!« Roswitha sitzt mit aufgerissenen Augen kerzengerade auf ihrer Matratze, Schweißperlen auf der Stirn. Es ist halb sieben. Sie leidet an Kriegsangst, deswegen übernachtet immer einer mit ihr in ihrem Zimmer. »Rossi, leg dich wieder hin, da ist nichts«, murmle ich in mein Kissen. »Hörst du das nicht?« bibbert sie. »Ein Maschinengewehr … Da!« Nach einigen Sekunden höre auch ich ein gleichmäßiges Knattern in der Ferne. »Das ist ein Specht, Rossi«, erkläre ich müde. »Der meißelt oder wie das heißt.« Roswitha lauscht angespannt. »Meißelt? Mit Hammer und Meißel, ja? Und das klingt genauso wie ein MG? Du spinnst, das glaub’ ich nicht!« – »Rossi, bitte, ich zeig’ dir nachher den Specht, aber schlaf jetzt weiter …« – »Was hat der denn zu meißeln in aller Herrgottsfrühe?« motzt sie. »Vögel singen für gewöhnlich und rattern nicht …« Es ist zwecklos. Ich quäle mich aus dem Bett, hole das Biobuch und lese vor:

»Kraftvoll und ausdauernd klopfen Spechte mit ihrem Schnabel gegen Baumstämme und zerspanen dabei das Holz, um Futter zu finden, sich Nisthöhlen zu bauen, ihr Revier zu markieren oder Geschlechtspartner anzuziehen. Diese Tätigkeiten nennt man auch ›Meißeln‹ oder ›Zerspanen‹ bzw. ›Trommeln‹ (Balzverhalten). Ein Specht kann bis zu 20 Schläge pro Sekunde ausführen. Trotz dieser Belastungen bekommt er keine Kopfschmerzen. Sein Gehirn ist von besonders wenig Gehirnflüssigkeit umgeben, sitzt also relativ starr im Schädel und wird durch die beim Klopfen entstehenden Schockwellen nicht von innen gegen die Schädeldecke geschleudert. Dadurch wird eine Gehirnerschütterung vermieden. Auch verfügt der Schädel des Spechts über auffallend starke Muskeln, die als Stoßdämpfer dienen: Ähnlich wie bei einem Boxer werden diese Muskeln kurz vor dem Aufprall auf das Holz angespannt und absorbieren so einen Großteil der Energie. Eine Millisekunde vor dem Aufprall schließt der Specht die Augen und schützt sie so vor umherfliegenden Holzspänen …«

Roswitha schnarcht wieder ruhig und gleichmäßig – ich hab’s geschafft. Nun will ich den Vogel aber mal sehen, der mir den gesunden Morgenschlaf raubt. Ich zieh’ mich an und betrete den Hof. Merkwürdig still so plötzlich. Da! Der bunte Typ hängt jetzt am Meisenknödel:

1 kg Kokosfett in einen Topf geben und bei geringer Hitze vorsichtig schmelzen lassen. Wenn das Fett flüssig ist, einen Schuss Pflanzenöl dazugeben. Sonnenblumenkerne, Erdnuss- und Haselnussbruch, Hirse, Hanfsamen, Haferflocken und Leinsamen dazugeben (etwa 1 kg Samen auf 1 kg Fett). Gründlich umrühren und soweit abkühlen lassen, bis sich die Masse noch gut formen lässt. Jetzt aus der Masse die Knödel formen. Dazu den Faden bzw. das Seil an einem Ende mit einem dicken Knoten versehen und ihn dann in den Knödel einarbeiten. Alternativ Gefäße, z. B. alte Tassen oder Kokosnussschalen, befüllen und die Masse glattstreichen. Als Sitzgelegenheit für die Vögel kurze Stöcke in die Masse stecken. Diese am Ende auf ca. 10 cm Länge kürzen. Schattigen, katzenunzugänglichen Platz wählen. Im Bioladen heißen die Knödel übrigens »Energiebällchen« und werden zum Verzehr an Menschen verkauft.