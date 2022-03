An der Abbruchkante

CARLOTTA STEINKAMP Seit August 2019 besetzt gehalten: Baumhaus im Waldstück Osterholz

Die Debatte um Waldrodungen aus Profitinteressen von Konzernen ist spätestens seit den Besetzungen im Hambacher und Dannenröder Forst in der Gesellschaft angekommen. Seit August 2019 hielten Aktive das auf der Stadtgrenze zwischen Wuppertal und Haan (NRW) liegende Waldstück Osterholz besetzt. Die dort ansässigen Kalkwerke Oetelshofen planten, 5,5 Hektar des über 100 Jahre alten Mischwaldes für die Errichtung einer Abraumhalde zu roden. Im Oktober 2021 war ich das erste Mal dort.

Je mehr Zeit ich in den nächsten Wochen und Monaten dort verbrachte, desto mehr lernte ich den matschigen Waldboden, die nächtliche Kälte, das containerte Essen und das manchmal komplizierte Zusammenleben in dieser großen Zweck-WG unter freiem Himmel zu schätzen. Ich lernte Klettern, half beim Bauen oder saß oft stundenlang einfach nur mit den anderen in der Küche oder am Feuer und redete.

CARLOTTA STEINKAMP Bild links: Die Baumbesetzenden werden medial häufig als unnahbar, militant und gewaltbereit dargestellt. Bild rechts: Über Traversennetze kann sich zwischen verschiedenen Strukturen über dem Boden bewegt werden

Das Leben im Wald war ein anderes als das, was ich bisher kannte. Natürlich ist es mit einigen

Entbehrungen verbunden, im Winter in einem Wald zu leben, sowohl körperlich als auch

psychisch. Aber gleichzeitig bedeutete der Wald für viele Menschen vor allem einen Freiraum.

Ein Ort, an dem Leistungszwang, Erwartungen, Rollenbilder, Sexismus, Rassismus und alle

anderen Formen von Unterdrückung und Ausbeutung, die im alltäglichen Leben und der

Gesellschaft »draußen« omnipräsent sind, keinen Platz haben. Ein Ort, an dem aufeinander achtgegeben wird und an dem sich niemand verstellen muss.

Eine Besetzung ist aber immer auch ein Ort, der unter konstanter Bedrohung steht. Die Abbruchkante direkt vor der (Baum-)Haustür, das Rumoren der Brecher ein stetiges Begleitgeräusch über den Tag. Die Erschütterung der Sprengungen, die mehrmals pro Woche im Steinbruch durchgeführt werden, um das Material zu lösen, war bis in die Baumhäuser hinein zu spüren. Von einigen Strukturen aus konnte das knapp 60 Hektar große Loch komplett überblickt werden.

CARLOTTA STEINKAMP Einsatz in der Nacht: Hunderte Polizisten beginnen mit der Räumung

Und noch eine Bedrohung schwebte konstant über dem Wald: eine gewaltsame Räumung durch die Polizei. Besonders im letzten Monat vor dem tatsächlichen Räumungsbeginn war die sich anbahnende Zuspitzung der Situation allzu deutlich spürbar. In der einen Woche eine Begehung durch eine Gruppe Polizisten, in der nächsten kreiste ein Polizeihelikopter unmittelbar über dem Wald. Ständig verdichteten sich die Hinweise: Bald geht es los. Nahezu jeden Tag wurde mit einer Räumung gerechnet, jeden Abend sah man sich in der Situation, womöglich gerade den letzten an diesem Ort zu verbringen. Die mentale Zermürbung, die in diesen Wochen stattfand, ist schwer zu beschreiben.

25. Januar 2022

Und dann war es auf einmal soweit. Mit einem Knall endete die Nacht. Binnen einer halben Stunde hatten sich Hunderte Polizisten im noch dunklen Wald positioniert, um mit grellem Licht jede Struktur auszuleuchten. Sobald es hell wurde, begannen sie mit der Räumung. Sie dauerte drei Tage. Am zweiten Tag wurde ich trotz Presseausweis und erkennbarer Warnweste von der Polizei des Geländes verwiesen. Zuvor hatte ich mit ansehen müssen, wie nach und nach jedes einzelne Baumhaus zu Boden krachte. Freunde und Freundinnen, die sich noch in die Kronen der Bäume retten konnten, mussten dort bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Regen auf provisorischen Plattformen die letzte Nacht verbringen.

CARLOTTA STEINKAMP Bild links: Das ehemalige Baumhaus »Pumpkin« am Boden. Bild rechts: »Beim Ablaufen des noch immer abgesperrten Bereichs, in dem einst der Wald war, laufen mir wieder Tränen übers Gesicht.«

Eine Woche später waren die Rodungsarbeiten abgeschlossen.