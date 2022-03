imago/ZUMA Press/Montage jW

Erste Bilanz

Zu jW vom 8.3.: »Ukraine-Krieg könnte Hungerkrise auslösen«

Das ist der Preis des Westens für das über Jahre währende Hetzen gegen Russland, Hochrüsten der ukrainischen Faschisten und Herbeiprovozieren dieses unsinnigen Krieges mitten in Europa im 21. Jahrhundert: a) rasant steigende Preise; b) eine gigantische Neuverschuldung; c) drastischer Abbau der Sozialsysteme und zunehmende Prekarisierung; d) sich weiter verschärfende Dumpingkonkurrenz auf den Arbeitsmärkten; e) Flüchtlingsströme aus der Ukraine; f) weitere Millionen von Hungerflüchtlingen aus den ärmsten Regionen des Südens; g) massive Verschärfung der Klimakatastrophe. – Als wenn Corona alleine nicht schon gereicht hätte! Und wem haben die friedliebenden Menschen in aller Welt und insbesondere in Europa – merke: Europa reicht bis zum Ural – das alles zu »verdanken«?

Reinhard Hopp, Berlin

Ohne Widerworte

Zu jW vom 7.3.: »Keine Heimatfront bilden«

Der Beitrag verweist auf einen Vorfall in Berlin, bei dem auf einer von »Fridays for Future« getragenen Friedenskundgebung ein Mitglied der Partei Die Linke »kurz vor seinem Redebeitrag« von der Bühne geholt worden sei, weil er, wie er mitteilte, als Kurde und Kritiker der NATO bekannt gewesen sei und nicht nur »den russischen Angriff« verurteilt habe, sondern auch ein Ende deutscher Rüstungsexporte gefordert habe. (…) Hier in Krefeld ereignete sich ganz Ähnliches. Auf einer Kundgebung vor dem Rathaus sprach eine parteilose Rednerin abschließend für das Krefelder Friedensbündnis. Sie hatte gerade begonnen und zitierte die Nachdenkseiten: »In der Momentaufnahme ist Russland der Aggressor. Doch anstatt ernsthaft eine dauerhafte Friedensordnung zu entwerfen, kesselte man Russland ein und demütigte es.« Unmutsbekundungen bei den Zuschauern, der Vertreter von Amnesty International unterbrach sie, nahm ihr das Mikro ab und sagte, das wolle man heute abend nicht hören. Anschließend wurde noch ein zweites Mal »Imagine« gespielt. Als ich das einer Marburger Bekannten berichtete, war sie nicht erstaunt. Dort hatte auf einer Friedenskundgebung eine ebenfalls parteilose Sprecherin des Marburger Friedensbündnisses auch »das Scheitern unserer eigenen Politik« angesprochen und festgestellt, »dass die massive Einmischung in den Bürgerkrieg in der Ukraine seit Jahren nicht zu Frieden geführt, sondern die Spannungen verstärkt« habe. Auf Geheiß des SPD-Oberbürgermeisters musste die Rede daraufhin als »nicht am Platze« abgebrochen werden. Es ist leider anzunehmen, dass es sich nicht um Einzelerscheinungen, sondern um ein flächendeckendes Phänomen handelt. In den Mainstreammedien erfährt man dazu nichts. Auch nur »neutrale« Berichterstattung würde stören, da die Aufgabe für die Berichtenden darin liegt, Parteinahme zugunsten der Kriegspartei »Wertegemeinschaft« herbeizuführen.

Ulrich Opfermann, Tönisvorst

Kriegsgewinnler

Zu jW vom 10.3.: »Kiew will mehr Waffen«

Wir lebten nicht im Kapitalismus, wenn nicht aus jedem Krieg Nutzen gezogen würde. Die Mineralölkonzerne verkaufen ihren vor Wochen billig eingekauften Sprit zum »Sonderpreis« mit Maximalprofit an die Autofahrer, Polen, besonders schlau, will seine alten MiG-29-Kampfjets, für die es nun keine Ersatzteile mehr gibt, an die Ukraine zum »Verschrotten« verschenken, um sich dafür von den USA mit neuerer Technik belohnen zu lassen, und auch die Bundesregierung hat da noch Altlasten aus NVA-Beständen: 1.000 »Strela«-Raketen erfordern viel Geld für Lagerung und Wartung. Also billige Entsorgung via Ukraine. Außerdem muss Raum geschaffen werden, neue Waffen für 100 Milliarden Euro brauchen schließlich auch Platz! Darauf einen russischen Wodka, der muss jetzt auch weg!

Norbert Schulz, Müllrose

Sich befreien

Zu jW vom 3.3.: »Krieg mit allen Mitteln«

Kiew gibt Waffen aus, worauf US-Präsident Joseph Biden mit Stolz erklärt: »Jeder, vom Studenten bis zum pensionierten Lehrer, wurde zum Soldaten, der sein Heimatland verteidigt.« Er wird zum bewaffneten Arbeiter. Dessen Regierung ist nicht russisch oder ukrainisch, sie ist das Kapital, das ihn versklavt, es sind die Oligarchen, die ihn berauben und ihn nun für ihre Ziele verheizen. Ukrainische Arbeiter unter Waffen, sobald sie sich erheben, sollten sich »ihre Heimat« aneignen, d. h. sich ökonomisch und politisch befreien.

Guenther Sandleben, per E-Mail

Nie wieder!

Zu jW vom 1.3.: »Nicht erst seit gestern«

(…) Der russische Präsident Wladimir Putin habe einen Krieg angezettelt gegen die Ukraine, heißt es. Stimmt das? Seit acht Jahren herrscht in der Ukraine Krieg, seit dem blutigen, von den USA und der NATO begonnenen Maidan-Putsch 2014 werden die Gebiete im Donbass von ukrainischen Milizionären, von faschistischen Terroristen, angegriffen. Das schien und scheint aber in Deutschland bis heute niemanden zu interessieren. (…) Seit der Anerkennung der Gebiete Donezk und Lugansk und dem Einmarsch in die Ukraine gehen – wie auf Kommando – Tausende mit blau-gelben Fahnen auf die Straße, um gegen Putin (mit Hitlerbärtchen auf Plakaten) als »Kriegsverbrecher« zu demonstrieren. Sind »die« Ukrainer wirklich alle – wie Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet – »unsere Freunde«? Die Marionettenregierung unter Wolodimir Selenskij ist durchsetzt von Nationalisten, Terroristen, Nazis und Abenteurern. Nazibataillone haben freie Hand, und der Hitler-Kollaborateur Stepan Bandera wird öffentlich gefeiert! Nun sollen diese Truppen auch von der Bundesregierung mit schweren Waffen unterstützt werden! Die deutsche Bundesregierung heizt diesen Krieg an, indem sie die eigene Armee mit 100 Milliarden Euro aufrüstet. (…) Bald jährt sich der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, der Tag des Sieges der Roten Armee. (…) Die Bundesregierung hat die verdammte Pflicht, gerade im Gedenken an 1945, die Sicherheitsinteressen Russlands zu garantieren: russische Souveränität über die Krim, Denazifizierung und Neutralität der Ukraine. Nie wieder darf ein deutscher Soldat in feindlicher Absicht russischen Boden betreten!

Eva Ruppert, Bad Homburg