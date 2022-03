Dürftige Beweislage

Mohamed Azakir/REUTERS Ort des Anschlags auf Hariri: Auf der Beiruter Straße fahren wieder Autos (31.5.2007)

Das von den Vereinten Nationen eingesetzte Sondertribunal für den Libanon bei Den Haag hat am Donnerstag einstimmig die Freisprüche aus Mangel an Beweisen für zwei Angeklagte aufgehoben. Infolge der Untersuchung der acht Berufungsgründe entschieden die Richter, »dass die Strafkammer Rechtsfehler begangen hat, die das Urteil ungültig machen, sowie Tatsachenfehler, die zu einem Justizirrtum geführt haben«. Die beiden mutmaßlichen Hisbollah-Mitglieder Hussein Oneissi und Hassan Merhi wurden in Abwesenheit in fünf Punkten, darunter Beihilfe zur Begehung einer terroristischen Handlung sowie der vorsätzlichen Tötung, für schuldig befunden und gegen sie Haftbefehle erlassen.

Die Einrichtung des Tribunals mit dem Ziel, den Mord am ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri und 21 weiteren Personen am 14. Februar 2005, sowie in den darauffolgenden Jahren begangene Morde an weiteren libanesischen Politikern aufzuklären, war im Mai 2007 beschlossen, aber erst 2009 umgesetzt worden. Es handelt sich um das erste zur Untersuchung von Anschlägen auf Einzelpersonen eingerichtete Sondertribunal überhaupt. Die Ermordung Hariris hatte die Massenproteste der sogenannten Zedernrevolution ausgelöst, die im April 2005 nach fast drei Jahrzehnten den Abzug der syrischen Truppen aus dem Libanon erzwang.

Nachdem eine von den Vereinten Nationen entsandte Untersuchungskommission zunächst die syrische Staatsführung beschuldigt und die Verhaftung von drei libanesischen Geheimdienstgenerälen und dem Chef der libanesischen Präsidialgarde veranlasst hatte, wurde Jahre später die Hisbollah ins Visier genommen, die jede Beteiligung an dem Anschlag vehement abstreitet. Die vier inhaftierten Generäle hingegen mussten nach vier Jahren freigelassen werden, eine Haftentschädigung haben sie bis heute nicht erhalten.

Im Juni 2011 erhob das im Libanon umstrittene Gericht Anklage gegen Salim Ajasch, Hussein Oneissi, Assad Sabra und den hochrangigen Militärkommandeur der Hisbollah, Mustafa Badreddine, der 2016 in einer gemeinsamen Operation der US- und israelischen Auslandsgeheimdienste CIA und Mossad in Syrien getötet wurde. 2013 wurde zudem Hassan Merhi angeklagt. Zwar wurden im 2014 begonnenen Hauptprozess Hunderte von Zeugen vernommen. Die Anklage stützte sich aber vor allem auf Mobilfunkdaten, die die Ermittler fünf Netzwerken zuordneten, die Hariri in den Monaten vor seiner Ermordung und am Tag des Attentats selbst beschattet hätten. Diese könnten den Angeklagten zugeordnet werden, so das Gericht. Auf dieser Grundlage wurde bereits im August 2020 Ajasch für schuldig befunden.

Nicht nur ist die Beweislage extrem dünn. Auch ist fraglich, warum die laut Gericht hochprofessionell agierenden Angeklagten ihre Prepaidhandys zwar direkt nach dem Mord ausgeschaltet haben, ihre privaten Mobiltelefone aber während der gesamten Beschattung und auch nach dem Anschlag bei sich getragen und so selbst für ihre Identifizierung gesorgt haben sollten. Hinzu kommt, dass die libanesischen Sicherheitsbehörden mehrfache Infiltrierungen und Manipulationen der Mobilfunknetze im Libanon durch den Mossad aufgedeckt haben. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass auch die vom Hariri-Sondertribunal verwendeten Daten manipuliert worden sind.

Ausgeliefert wird ohnehin keiner der Beschuldigten, dies hat Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, der das Tribunal für eine Marionette der USA, Frankreichs und Israels hält, immer wieder deutlich gemacht. Zudem halten auch Teile der libanesischen Zivilbevölkerung das Verfahren für politisch motiviert. Tatsächlich hat das Gericht das Land weiter gespalten, statt entsprechend seinem postulierten Ansinnen für Versöhnung und Gerechtigkeit zu sorgen. Zur Glaubwürdigkeit des Gerichts beigetragen haben weder dessen Beschuldigungen Syriens noch der Hisbollah. Dass für deren Verwicklung keine Beweise gefunden werden konnten, musste Richter David Re in einem Urteil im August 2020 kleinlaut zugeben.