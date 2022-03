USA werten Kolumbien militärisch auf

Washington. US-Präsident Joseph Biden will Kolumbien als wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten der Vereinigten Staaten einstufen. Das stelle eine »Anerkennung der singulären und engen Beziehung zwischen unseren Ländern« dar, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus während eines Besuchs seines kolumbianischen Amtskollegen Iván Duque. Der Status als wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter gibt Staaten, die dem westlichen Kriegsbündnis nicht angehören, unter anderem vereinfachten Zugang zu US-Rüstungsgütern. Die USA haben zum Beispiel Israel, Brasilien, Ägypten, Australien, Neuseeland, Südkorea, Thailand, Japan und Argentinien so eingestuft. (dpa/jW)